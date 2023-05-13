警港島巡查娛樂場所拘10男　最細16歲　另搗毒品儲存倉

警方周四（11日）起一連三日，於港島各區展開代號「犁庭掃穴」反罪惡行動，動用接近400名警務人員，巡查超過50個處所，包括夜總會、遊戲機中心、桌球室、酒吧等娛樂場所。行動中，警方拘捕10名男子，年齡介乎16至33歲，涉及「販賣危險藥物」、「管有危險藥物」、「無牌駕駛」、「未獲授權而使用交通工具」、「傷人」、「行車時未有第三者保險」及「無牌管有槍械」，行動仍然進行中。今晚（13日）警方亦派出大批警員巡查蘭桂坊酒吧，截查可疑人士，又出動警犬協助搜索可疑物品。



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另外，港島總區特別職務隊人員亦於周四（11日）搗破一個毒品儲存倉。警方發現現場的毒品已被人分拆包裝及準備出貨，調查相信毒品於港島街頭販賣。行動中，警方共檢獲110克霹靂可卡因、11克「Happy粉」、88克大麻、4克冰毒、毒品包裝工具，包括膠袋、封口機、催淚噴劑及電子磅等。

港島總區總督察（毒品）劉柏穎交代案情表示，案中人士受「搵快錢」及朋輩影響，加入社交媒體群組，群組內人士邀約他們販毒，要求他們到指定地點收取毒品，再包裝及出貨。她提醒市民不要因一時貪念而參加非法活動，又提醒市民到娛樂場所消遣時，多加注意盜竊、毒品及打鬥等犯法行為，呼籲市民保持警覺性，需要時盡快報警求助。