屯門錶行劫案｜3賊1分鐘擸120隻錶快步行走　目擊者:紅白藍袋太重

屯門今日（14日）上午11時許發生行劫案，三名男匪手持刀鎚，闖入啟發徑一間鐘錶行，據悉以鐵鎚擊碎飾櫃後，約1分鐘內將大量名錶放入紅白藍袋帶走，共劫去120隻錶，包括勞力士，涉款約1500萬元。

在附近街頭工作的銷售員劉先生目擊部分案發經過，並表示未有留意賊人前往鐘錶行，一直「唔知咩事」，直到他們犯案逃走，聽到街坊起哄才知發生案件，形容案發過程「好快，佢哋個邊嚟，到返轉頭，都係兩三分鐘嘅事」，他們「快步行」離開現場，並留意到有一名賊人手持的紅白藍袋特別重，相信裝有賊贓，所以未能快跑，「太重啦，佢哋拎住個紅白藍袋咁重」。劉亦見到賊人持有「好大把刀」，而且「戴晒帽、口罩」，未能認清賊人容貌，但相信是年輕的南亞賊人。



賊人來回時會經過劉先生的工作地點。（王譯揚攝）

據了解，現場是屯門啟發徑一間鐘錶行，今早11時許，四名員工在鐘錶行內工作，突然有三名賊人闖入，並用鐵鎚破壞三個玻璃展櫃，再把名錶放入一個紅白藍袋內，約1分鐘內劫去約120隻、總值約1500萬元的手錶，得手後將鐵鎚棄於鐘錶行地上並逃走，涉事鐘錶行職員報警求助。

警方接報到場，經調查後得知賊人在杯渡路橋底登上一輛接應的銀色私家車，沿屯門公路往元朗方向行駛，警員檢走鐵鎚，現場有閉路電視拍下案發過程。案件列作「行劫」，交由屯門警區重案組第二隊接手調查，正追緝三名年約30至40歲的男子，案發時身穿黑色衣物及戴口罩，兩人持刀，一人持鎚。

現場可見，鐘錶行距離賊人登上接應車輛的杯渡路橋底，全長大約100米，路程不足1分鐘，賊人來回時會經過劉先生的工作地點，故劉目擊賊人逃走時的情況。鐘錶行飾櫃玻璃被打破，碎片散落一地，地下有一個鐵鎚，櫥窗經搶劫後一片狼藉，一邊貨品被打翻或劫走。

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