機場禁區內員工巴士撞燈柱　11名保安員受傷　司機涉醉駕被捕

機場發生涉及酒後駕駛交通意外。14日晚上近11時，跑道南路禁區範圍內，有一輛用作員工穿梭巴士之用的27座小巴，懷疑撞燈柱，釀成11人受傷。消防處接報後列作「大量傷者」事故派員前往營救，包括多輛救護車及消防車等，現正救援當中。據了解，涉事小巴為機場內一間保安公司租用，用作接載公司員工。事發時，該批員工正前往三跑地盤開工，惟發生意外。救護員為11名事主初步處理傷勢後，分由多輛救護車送往北大嶼山醫院治理。警方初步調查，年約50歲涉事司機未能通過呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕。



機管局發言人表示，機管局於約晚上10時30分收到報告，一架載有1名司機及14名三跑保安人員的巴士，於三跑填海區西面工地內意外撞上混凝土街燈。據初步了解，共11名保安人員受輕傷，救護車抵達現場後即場為傷者治理。事發現場並非交通黑點，事件起因正在調查中。

警方指，涉事司機姓梁，51歲。14日晚上11時01分，警方接報指一輛27座小型巴士，於機場警區第三跑道接載職員期間，懷疑失控撞向一照明燈底座。人員接報到場，經初步調查後，司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕，現正被扣留調查。11名機場職員（19歲至58歲）受傷，主要為手腳擦傷，清醒被送往北大嶼山醫院治理。