珍惜生命｜太和站男子墮軌獲救　大埔墟來往粉嶺站服務一度暫停

東鐵綫太和站今日（15日）發生墮軌事件，晚上7時39分，警方接報指有人在太和站往金鐘站方向月台墮軌，警方派員維持秩序，勸喻乘客離開車站。現場消息稱，墮軌男子血流披面，右腳無鞋，被救出時清醒大叫。據了解，事主姓何（25歲），其頭及右腳受傷，由消防救起後，半昏迷送往沙田威爾斯親王醫院。警方在場檢獲遺書，相信事主受金錢問題困擾，將案件列作「企圖自殺」處理。



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港鐵於晚上8時指，由於有人進入東鐵綫太和站路軌範圍，東鐵綫服務受阻，列車預計需要額外行車時間，來往大埔墟至粉嶺站服務暫停，東鐵綫列車服務受影響，來往金鐘至大埔墟站維持6分鐘一班車；來往粉嶺至羅湖站8分鐘一班車；來往粉嶺至落馬洲站16分鐘一班車。港鐵正安排接駁巴士來往大埔墟至粉嶺站接載乘客，沿途停太和站，預計需要約45至60分鐘處理此類事故。

去到晚上8時35分左右，港鐵指事件已經處理好，東鐵綫列車服務陸續回復正常。

太和站。（網民James Chim上傳至大埔tai po fb）

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