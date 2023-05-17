輕度智障婦被男友人要求脫衣慘遭非禮　丈夫盼警早日緝捕疑人

長沙灣日前發生非禮案，一名35歲輕度智障女子，懷疑被一名男友人屢次非禮，包括曾被要求脫衣及胸襲，最終女事主向丈夫揭發事件報警，疑人至今仍然在逃。丈夫指太太經歷事件後情緒仍未平復，希望警方盡快拘人。



女事主丈夫向《香港01》求助，指太太出世時已被醫生診斷為輕度智障，需要定時覆診。兩人於元朗一間快餐店工作時認識，未幾墮入愛河，並於4年前結婚及搬到長沙灣區居住。約1年前，夫婦二人搬家至深水埗區，後來在街上認識了一名36歲張姓男子，雙方相談甚歡，後來結為好友，不時會到對方家中作客。

太太透露曾兩至三度遭非禮 至今情緒仍未平復

丈夫透露，張男日前到其住所探訪後，遺下一張八達通，他遂於5月8日晚上8時，著太太將八達通交還張男。惟至晚上10時太太仍未歸家，於是他致電太太了解，惟太太透露與張男正身在一個不知名的公園，並顯得恐慌，追問下竟揭發太太較早前將八達通送到對方家中後，被對方要求脫衣及非禮胸部，後來再被對方帶到公園。太太更指過去曾兩至三度遭張男非禮。丈夫聞訊後大為震驚，立即叫太太回家，並報警求助。他又指太太經歷事件後情緒仍未平復，心情低落，更不時與他發生爭執，希望警方盡快將疑人拘捕歸案。

警方將案件暫列作「非禮」，交由深水埗刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。（資料圖片）

警方5月8日接獲一名35歲男子報案，指其35歲妻子在長沙灣保安道懷疑被一名男子非禮。人員接報到場，經初步調查，案件暫列作「非禮」，交由深水埗刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。