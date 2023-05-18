男子疑巴士上自瀆破窗逃走或干犯兩罪　大律師指涉「有違公德」

一名男子昨日（17日）乘搭九巴時，懷疑於下層位置自瀆，被女乘客發現及通知車長報警，疑有人被逼至走到樓上躲避，最終在窮途末路之下，拿起救生鎚，打爆上層中間其中一扇玻璃窗，跳車逃走。案件列作「刑事毀壞」及「猥褻露體」跟進，暫無人被捕。有執業大律師表示，男子若有自瀆行為，並有目擊者作證，可被控「作出有違公德的行為」，最高可判監7年。



執業大律師陸偉雄指出，涉案男子使用救生鎚破窗逃走，明顯不是危急情況下的行為，有機會干犯刑事毀壞罪。至於該男子懷疑在車上自瀆，陸偉雄認為其行為不僅是「猥褻露體」，更有可能觸犯「作出有違公德的行為」罪，因自瀆屬於「露體加強版」，涉及性行為，應處以更重的刑罰。若「刑事毀壞」及「猥褻露體」罪成，大多罰款了事，但「作出有違公德的行為」罪成，則會判處監禁。

陸偉雄表示，只判罰款的話，未能反映事件的嚴重性，令公眾明白有關行為是社會不容，認為警方一旦成功拘捕後，可考慮「有違公德」罪起訴，才能達致阻嚇作用，「唔係想人坐監，但要令公眾明白法律嘅嚴謹，警惕他人唔好犯法」。

根據 《刑事罪行條例》 第60條，任何人無合法辯解而摧毀或損壞屬於他人的財產，意圖摧毀或損壞該財產或罔顧該財產是否會被摧毀或損壞，即屬犯罪，一經定罪可處監禁10年。

而根據第200章 《刑事罪行條例》 第148條，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見的情況下，猥褻暴露其身體任何部分，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款2000元及監禁6個月。

至於「作出有違公德的行為」罪，根據普通法，任何人作出嚴重違反公德的行為，屬刑事罪行，可根據《刑事訴訟程序條例》（香港法例第221章）第101I條判罰，最高刑罰為監禁7年。