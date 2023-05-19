天津無業男來港追數$200萬報警無果　新城市廣場落淚危站5小時

一名中年內地男子今日（19日）中午危站沙田新城市廣場7樓中庭危險位置，情緒激動落淚。消防及警方奉召到場，談判專家亦不斷游說男子，他在危站逾5小時後終態度軟化，返回安全位置。據了解，45歲姓李男事主近日與妻子從天津來港，欲向一名「朋友」追討拖欠逾4年的約180萬元人民幣（逾200萬港元）債項，惟不論在內地或香港報案均無果，因而企圖輕生。



事主不時拭去淚水。（網上圖片）

消息稱，李男過去從事手袋及背囊批發，但目前無業。他與42歲姓許妻子周二（16日）持雙程證，從天津來港後入住太子一間酒店，原訂下周二（23日）離港。李男自2019年起，斷續向一名姓王的「朋友」借貸總共約180萬元人民幣，惟對方沒有償還任何款項。李男曾在內地尋求司法單位及執法部門協助追款無果，因聽聞對方於香港有銀行戶口，於是來港並於上周三（17日）到報案，希望尋求香港執法部門幫忙追回債項，但其後覺得警方未能幫他追回款項，結果在今日中午到新城市廣場企圖自殺。

警方於中午12時16分接報新城市廣場有人企圖自殺，救援人員趕至後疏散地面途人，消防張開氣墊戒備。其間李男不時抹眼淚，又揮手拒絕讓救援人員靠近，自顧自講電話。談判專家其後奉召到場，了解李男訴求及展開游說，他至下午約5時半態度軟化，由消防員及警員陪同下，自行返回安全位置。

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