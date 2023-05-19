車cam直擊｜機場的士突失控溜後　男保安捱撞夾石壆受傷

機場今午（19日）發生的士車禍，一名的士司機在暢達路欲登上座駕時，的士突然失控快速溜後，司機跌倒受傷，後方一名男保安走避不及捱撞，的士撞向石壆將男保安夾住，狀甚痛苦。的士司機與保安其後由救護車送北大嶼山醫院救治。據了解，肇事的士原本是停車協助另一架電池故障的士，完成後司機上車時意外觸碰到倒車掣，釀成意外。



一輛的士因「死電」停在左邊行車線，今次意外的肇事的士停在其右邊欲幫忙。（網上片段截圖）

事發在下午約4時，消息稱當時一輛的士因「死電」停在左方行車線，肇事的士見狀欲停車協助，完成後司機上車時引發意外。後方另一部的士的車cam片段拍到，當時肇事的士已上客、車頭蓋打開，司機欲登上駕駛座，惟的士突然失控溜後，司機未能站穩，更遭車門撞至倒地。的士餘勢未止繼續溜後，右後方一名站在石壆旁指揮交通的男保安未及反應，的士已撞上後車，繼而將保安的腳部夾在車尾與石壆之間。

被夾保安面露痛苦表情，旁邊另一名職員即時上前查看其情況，並透過對講機求救。捱撞的cam車司機目睹意外，不禁「爆粗」表示「褪都褪唔到」，之後將車稍微倒後，再嘆「唉，陰功囉」，其後下車欲推開夾住保安之的士，試圖救出職員無果。

至於肇事的士司機跌倒後爬起，一拐一拐地走回的士旁邊並登上駕駛座，之後一度下車回頭查看被夾保安情況。的士乘客一度打開車門，但一開門便有另一名職員上前，乘客於是又再關上車門。片段至此結束。

的士乘客一度打開車門，但一開門便有另一名職員上前，乘客於是又再關上車門。（網上片段截圖）

警方表示，下午4時許接報機場暢達路發生一宗交通意外，涉及兩輛的士。肇事64歲姓梁的士男司機，遭溜後之的士撞到，導致左手、腰及腳擦傷；捱撞的士則由59歲姓何男子駕駛，他沒有受傷。至於被夾的54歲姓梁保安員，腳部受傷，兩人清醒由救護車送北大嶼山醫院治理。