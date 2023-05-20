內地男銅鑼灣離奇被怪漢追打　警﹕沒證據顯示針對內地遊客

一名內地旅客於「小紅書」發文，稱於5月13日在銅鑼灣時代廣場的連卡佛逛街時，被一名陌生的高大黑人男子恐嚇及跟蹤，對方更無故展開襲擊，事主被狠狠推倒以後腦著地受傷，報警求助及被送院治理。

消息指，該名施襲者為南亞裔男子，身高約1.9米，體格魁梧，事發時不斷以英文恐嚇字句自言自語，疑似有精神問題，相信他並非針對內地遊客犯案，警方正積極追緝其歸案。而警方回覆指，十分重視有關案件，並致力保障公眾安全。調查工作仍在進行中，而根據目前調查所得，沒有證據顯示有關襲擊針對內地遊客。



一名內地旅客於「小紅書」發文，稱於銅鑼灣時代廣場的連卡佛逛街時被一名黑人男子襲擊。（資料圖片）

一名內地網民在小紅書上發帖指，當日下午5時許，他與一位香港朋友在連卡佛逛街，突然一名身材高大的黑人男子出現及緊隨其後，嘴巴也不斷說着「Mother Fxxk, I know you, i will follow you, i ｗill kill you」。 黑人男子更從後推了事主一下，嘴上重複英文恐嚇句子。事主後腦著地，頭暈眼花，無法在地上爬起來。事主於文中批評事發時有多位職員在場圍觀，卻無人報警，最終他們多次向職員要求下，才幫忙報警及召救護車。

警方表示，5月13日下午約6時，接獲一名保安員報案，指一名男子在灣仔勿地臣街一間百貨公司，懷疑被另一名男子以言語恐嚇，並推跌倒地。涉案男子其後離開。警方接報到場，安排受傷男子送往律敦治醫院治理。該名受傷男子為內地人，33歲，頭、頸及腰部受輕傷。案件暫列「普通襲擊」及「刑事恐嚇」，交由灣仔警區刑事調查隊第三隊接受跟進，暫未有人被捕。

小紅書圖片