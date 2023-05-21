事發一刻曝光｜公主道野馬跑車逆線撼傷鐵騎士　目擊者：黐線㗎喎

何文田周六（20日）清晨一架橙紅色福特野馬跑車逆線撞到鐵騎士後不顧而去。網上流傳野馬逆線經過及事發一刻，可見跑車在公主道往紅磡方向逆線行駛，沿途車輛見狀閃避。姓姚（26歲）鐵騎士閃避不及，擦過跑車；意外後跑車沒有停下，繼續行駛，目擊者十分驚訝：「黐線㗎？佢仲行呀？一早要停U turn（調頭）啦下嘛？」影片亦拍下女司機相貌。



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拍片者相信為的士乘客，片段可見該輛野馬跑車在公主道往紅磡方向逆線行駛，的士司機稱：「（跑車）啱啱先𨂽過一次brake（油門）之嘛，全程都未𨂽過brake，照行。佢唔驚㗎喎，對面啲車就驚喎。」

沿途車輛包括的士、私家車均見狀閃避，姓姚（26歲）鐵騎士閃避不及，擦過跑車；意外後跑車沒有停下，繼續行駛，目擊者說：「黐線㗎？佢仲行呀？一早要停U turn（調頭）啦下嘛？」的士司機驚訝：「我驚X過佢」

後來的士追上跑車，的士乘客拍下跑車司機相貌，的士司機笑指：「女嚟㗎，唉呀咁堅嘅。」

事發於昨日（20日）清晨約5時半，一輛電單車沿公主道往紅磡方向行駛，途至近巴富街對開橋面時，據報一輛跑車突逆線駛至，姓姚（26歲）鐵騎士閃避不及被猛撞，登時人仰車翻，四肢擦傷；幸他傷勢不重，自行報警，被送往伊利沙伯醫院治理。

惟意外後肇事跑車未有停下，警方經一番兜截，在400米外窩打老道近聖約翰里，發現一輛橙紅色福特野馬跑車「停泊」在匯景大廈對開行人路邊，司機不知所終，其側鏡損毀、車身刮花，相信與案有關。警方現正追尋涉案司機歸案及調查意外原因。

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涉案野馬跑車停於行人路，司機已不知所終。（黃偉民攝）

警方封鎖現場調查。（翁鈺輝攝）