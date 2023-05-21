大埔男騎「風火輪」講電話高速衝紅燈　網民怒斥﹕危害路人安全

有網民今日（21日）於社交平台facebook群組「大埔Tai Po」分享一段影片，可見一名戴帽男子一邊講電話，一邊騎着「風火輪」，於大埔太和路一個行人過路處高速衝紅燈過路，然後左轉駛入單車徑，當時有單車駛至，他稍稍減速後，便加速離去。



不少大埔街坊於帖文留言，直斥該名男子的行為已違法，「犯法一件事，危害路人安全已是了」、「紅燈過，點可能唔違法」、「好怕見到，我即刻會企埋一邊唔行，好怕佢撞到我」。亦有街坊指多次在大埔街頭目擊該男子使用「風火輪」，「晚上我都見到佢，應該係同一人」，有人更聲稱曾被該男子撞到，「又係佢，成日都喺大元飛，嗰次先俾佢撞到跌喺度......佢迎面飛過嚟，我避唔切，佢又唔收油，我成個人跌咗落地，佢hit & run（撞人後不顧而去）囉」。

警方曾重申，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合在行人道或單車徑上使用。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，均屬違法。

運輸署於近年就電動滑板車、電動單車，或俗稱「風火輪」的電動單輪車等電動可移動工具，展開立法工作，研究是否可以安全使用。據了解，電動滑板車、電動單車最快今年底合法化，但只可於指定單車徑，例如將軍澳、白石角等單車徑使用，而且時速限定最高25公里。至於「風火輪」、電動平衡車等，由於沒有車頭燈、制動系統等，則仍然無望合法使用。