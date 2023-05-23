有片｜聯合醫院男子涉揮利剪險傷人　多名警員醫護合力撳地制服

聯合醫院發生病人揮舞剪刀驚險事件。昨（22日）晚約11時19分，一名男子在急症室與醫生爭執，期間情緒激動，手持利剪揮舞，險傷及他人，多名警員及醫護合力將其制服，幸無釀傷亡；惟大批候診者需疏散暫避。據了解，涉事男子姓麥（64歲），有精神病紀錄，事發前被發現倒臥秀茂坪街頭，送院後因精神有異而被綑綁，有人因此大動肝火，四圍吐痰，又亮出剪刀剪斷綁帶及揮舞。警方表示，案件列作「發現懷疑精神紊亂人士」處理，無人被捕；事件中一名保安員扭傷手腕，拒絕就醫。



事發一刻的影片在網上瘋傳，可見近10名警員及醫護人員，先後合力將疑犯撳於地上制服。拍片的目擊者稱，「掹支嘢走去插人！定啲嚟，差佬喺度！放心放心放心媽咪！」旁邊則傳來女聲，憂心忡忡表示：「唔好行出去，唔好行出去呀！」亦有其他人稱：「唔使驚，唔好行咁近。」氣氛十分緊張。

事後一名候診病人向《香港01》表示，當時有逾百人在急症室附近等候，突然有人大叫：「喂，走呀！咁我哋咪走囉！話揸住把刀定係鉸剪四圍插！」在場人士隨即疏散到附近的通道暫避，但他未有目擊案發經過，未能確定有沒有人因此受傷。