旺角女子交有婦之夫　被熱飲潑臉致二級燒傷　警一周後拉人妻閨密

一名31歲女子，上周一（15日）在旺角砵蘭街便利店內與人爭執，其間被對方用灼熱液體淋潑臉部及肩膀，造成二級燒傷。警方接報調查後於昨日（22日）在區內拘捕一名37歲女子，經調查相信事件涉及感情糾紛。消息稱，女事主近日結織一名有婦之夫，而被捕女子是該人妻的閨蜜。



事發於上周一（15日）約中午12點，一名31歲姓陳女子報案，指於旺角砵蘭街372一間7-Eleven便利店內與另一名女子爭執，其間遭對方淋潑一杯熱飲，導致臉部及肩膀二級燒傷。旺角警區刑事部督察袁栢瑩指，經深入調查及翻查閉路電視後，警方於昨日（22日）在旺角區以「傷人」罪拘捕一名37歲姓張中國籍女子，她目前正被警方扣留調查。



據了解，陳女近日結識一名有婦之夫，女疑犯則為該男子妻子的女性朋友，二人在便利店相遇，雙方一言不合，陳女遭淋熱水受傷。



現場便利店內設有熱水機。（黃偉民攝）

女事主當日透過傳媒投訴，聲稱多次向警方報案，惟相隔半小時才有警員到場，又沒有就事件錄口供，直至她自行向消防救護求助，救護員到場再次報警才得到警方跟進云云。

據了解當時陳女隨後報警救助，惟她未能講清楚自己所在位置，警方亦未能尋獲她，她最終拒絕警方協助。及至同日下午5時許，陳女疑感痛楚難耐，召救護車要求送院，救護員尋獲她時，發現她傷勢嚴重，遂代為報警求助，當時她已被送抵廣華醫院治理。警方趕至醫院時，因她正接受治療不便錄取口供，故警方未能即時跟進。

袁栢瑩提醒，「傷人」屬嚴重刑事罪行，市民切勿以身試法。（黃偉民攝）

袁栢瑩提醒，「傷人」屬嚴重刑事罪行，一經定罪，最高刑罰可判終身監禁，市民切勿以身試法。