北角衞理堂幼稚園3日2宗拐帶兒童疑雲　警方澄清事件均屬誤會

北角衞理堂幼稚園幼兒園發生拐帶兒童疑雲，統籌校長黎阮鳳儀昨日（22日）向家長發出通告指，接獲家長通報指上周其子女興趣班放學後，在附近麵包店內被3名陌生人企圖拖走，幸家傭及時發現阻止；其後一名教師在學校附近麵包店發現一名陌生女子徘徊，並送贈小玩意予該校學生，老師上前查詢時對方拔足而逃。

事件引來外界關注，東區警區在facebook交代最新發展，澄清警方經深入調查後，發現兩宗疑似拐帶學童事件均屬誤會，呼籲各位家長不用過分擔心，但提醒家長當帶同孩子外出時，必須時刻看管好他們，勿讓他們自己隨處走動，以確保安全。



3名陌生人企圖拖走學童 家傭發現阻止

黎院鳳儀校長昨日在通告中公布有關懷疑企圖帶走兒童的特別關注事件，提及兩宗近日在該校附近發生的懷疑拐帶事件，稱今日接到一名低班學生案長通報，指其上周六子女興趣班放學後，在附近的麵包店內，被3名陌生人企圖拖走，幸其家傭及時發現，隨即緊緊拖着小朋友，才不至被帶走。

女子麵包店外送小玩意予K1學童 教師查問即拔足而逃

另一宗來自該校教師反映，一名教師指昨日下午班上課時段，看到一名陌生女子在附近美心麵包店門外徘徊，並送贈小玩意予該校一名幼兒班（K1）學童。老師見狀上前向該名陌生女子查詢，對方即拔足而逃。

校方籲家長勿讓子女獨自走動

校方當時表示已向警方備案，並要求加強巡邏；又於課堂上教導學生要提防陌生人及保護自己的方法，呼籲家長提高警覺，務必時刻看管好自己的子女，切勿讓孩童獨自走動。校方會加強監察措施，並留意附近環境，保護學童安全。根據資料，該校在北角及炮台山分別有校舍。