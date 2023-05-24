新蒲崗三級火｜車房焚燒近8小時曾多次爆炸　約50輛電單車幾盡毀

新蒲崗四美街21至25號利森工廠大廈地下一間車房，昨晚（23日）8時許發生火警，火勢於半小時後一度受控，惟數小時後因突然發生爆炸，消防須將火警升為三級。事件中有一名消防員受傷，情況穩定。火警最終在焚燒近8小時後、即今日（24日）凌晨3時45分大致被救熄。惟店內約50輛電單車相信幾乎全數受損。



消防處消防區長陳國銘於火警後會見傳媒。陳國銘表示，消防處於23日晚上8時11分接獲報案，指四美街一間電單車維修中心發生火警，消防於3分鐘後到場滅火。陳形容，現場充斥大量濃煙，溫度頗高，消防員須持續射水降溫及進行散煙工作。期間發生多次爆炸，前線消防員須即時撤離並重新部署，火警於24日凌晨零時23分升為三級。及至凌晨2時15分火勢被包圍、2時50分受控、至3時45分大致被救熄。消防處派出195名消防員及救護員、38輛消防車及6輛救護車到場營救，期間動用2條喉及4隊煙帽隊灌救。

消防共疏散29名人士到安全地方暫避，救火期間，一名消防員疑吸入濃煙受傷，須送院治理。被問及昨晚現場曾發出停止動員訊息，但數小時後火警卻升為三級，陳國銘回應指，當時現場總指揮曾發出上述訊息，但因火場有變化，發生多次爆炸，因此須於今日凌晨將火警升為三級。

陳國鉻指，火場面積約10米乘10米，擺放了約50輛電單車，據悉大部份均有損毀。陳國銘續指，是次救火困難之處，在於火場面積大，加上不同位置設有閣樓間隔、亦有大量雜物和電單車零件，包括輪胎及膠殼等零件，火警時容易產生濃煙。陳稱，暫未確定起火原因、及首先起火位置，正交由火警調查隊跟進調查。

一名消防員出現脫水及熱衰竭，由救護車送院。

消防處高級救護主任陳昌輝指，該名消防員於執行灌救任務期間，出現脫水及熱衰竭跡象，由救護車送往伊利沙伯醫院治理，現正留院觀察，情況穩定。

警務處黃大仙軍裝巡邏小隊督察溫文健稱，警方於晚上8時12分接獲新蒲崗利森工廠大廈保安員報案，指上址地舖一間電單車房冒出濃煙，警方隨即派出軍裝巡邏小隊、東九龍衝鋒隊及東九龍交通部人員協助，案件原因仍有待調查。處理事故期間，警方封鎖五芳街、四美街近六合街一段道路，目前仍未解封，呼籲駕駛者暫時不要使用相關道路。

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