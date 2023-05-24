荃灣老翁跌傷頭披血暈倒　途人四出求救　熱心醫生聞訊衝出救人

救急扶危是醫護人員的天職，荃灣今日（24日）上演醫生義務衝出診所救人的一幕，贏得不少讚許。一位六旬老翁下午獨自途經荃豐中心對出行人天橋，其間突然暈倒撞傷，頓時頭破血流，口罩同告染血，多名途人見狀苦於沒有急救知識，欲救不能連忙報警，同時跑遍3間診所求救，但碰巧關門，終尋獲荃豐中心一診所，男醫生聞訊立即帶上手套，衝出診所施救，憑住一雙杏林之手，令到伯伯回復清醒，交由救護員送往醫院進行進一步治理，目擊者多謝醫生義舉，大讚對方「有心幫人，值得表揚」。



許一鳴醫生（綠衫）聞訊立即帶上手套，衝出診所為伯伯施救。（市民李先生提供）

目擊者李先生向《香港01》表示，下午1時許午膳時間期間，經過沿荃豐中心對出往千色匯方向行人天橋，見到一位伯伯跌在地上頭部受傷，「成地都係血、成個口罩都係血」，目測懷疑失去知覺，相信他撞到旁邊花槽，李生和其他途人雖然想施救，但沒有相關知識，所以先報警求助，隨後跑到附近診所求救，碰巧3間診所午膳時間關門，走入第四間位於荃豐中心的樂怡醫務診所，眾人立即交代事件，診所內一名醫生即刻帶上手套，衝出診所趕抵現場施救，用了4至5分鐘，伯伯回復清醒，醫生向到場救護員交代傷勢，繼而離開現場返回診所。

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李先生非常感謝該位醫生，大讚對方「好幫手、好好人」，當知道意外後，急步離開診所，很快走到現場，明顯「有心幫人，要表揚」，笑言以前沒有光顧過對方，但見到醫生熱心助人行為，「考慮之後要幫襯返」。

診所證實當時是許一鳴醫生義務衝出診所救人。（林振華攝）

《香港01》事後前往樂怡醫務診所了解，證實當時是許一鳴醫生義務衝出診所救人，診所一名姑娘表示，當時有途人前來醫務所表示外面有老翁受傷，希望醫生能協助，當時許醫生正在看症，即時步出診所外協助治理傷者，再通知姑娘拿棉花及紗布等為傷者止血，及後傷者亦逐漸回復清醒。

警方表示，今日下午1時37分接獲報案，指一名67歲姓鄧男子在荃豐中心對出往千色匯方向行人天橋跌倒，頭部受傷，清醒送往仁濟醫院治理。