黃大仙路政署工程一周內兩度追薪　二判指遭大拖欠工程費逾$600萬

路政署位於黃大仙竹園道的升降機工程再有工人追薪，前日（22日）掛起橫額要求大判「還我血汗錢」、「望路政署協助」。二判馮先生指出，去年10月承接大判包括黃大仙竹園道的升降機工程等三個項目，但自今年1月起遭對方拖糧，款項高達600多萬元。

馮先生又指，工程於報價獲對方答應才開展，目前工程去到大約六成進度，但大判以重新報價為由拒絕出糧，馮生唯有自掏腰包支付工人薪金，但已經「頂到無錢頂」，批評大判出爾反爾。



▼本月22日追薪▼



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另外於上周一（15日），多名工人於工地現場掛起「有汗出無糧出」橫額，工人蔡先生指在現場地盤工作，遭欠薪逾一星期，當中涉及超過10名工人，當時大判一度承諾處理，不過「無口齒」反悔，所以蔡先生和工人展開行動，希望追回薪金。

路政署：已要求總承建商盡早妥善解決

路政署今日（24日）回覆《香港01》查詢時指， 署方本月8日接獲合約編號HY/2018/12的駐地盤人員報告，指總承建商與負責黃大仙竹園道升降機工程的前分判商出現商業糾紛。據了解，雙方已就此各自聘請律師處理。署方十分關注事件，已要求總承建商盡早妥善解決與前分判商的商業問題，以免影響工程進度。

此外，早前數名工人被該前分判商拖欠3月及4月份薪金，署方得悉總承建商已根據《僱傭條例》要求，以墊支方式代償工資。

▼本月15日追薪▼

