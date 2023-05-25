警一連兩日反黑拘92人　放蛇揭尖沙咀酒吧涉僱12泰女黑工陪酒

警方有組織罪案及三合會調查科（O記）於昨日及今日（24及25日），聯同各總區、機動部隊及入境處，在全港各區展開代號「逸影」的反罪惡及反三合會行動，合共拘捕92人，檢獲市值逾80萬元的酒類、私煙和現金等。其中警方與人境處人員突擊搜查尖沙咀一間酒店，揭發兩名男女涉非法僱用12名泰國籍女黑工負責陪酒，以違反逗留條件、僱用非法勞工等罪拘捕該14人。



另外，O記今午亦聯同西九龍總區人員及入境處，在尖沙咀展開代號「撒哈拉」的行動，重點巡查區內罪案黑點，以打擊黑社會活動及非法勞工。今日傍晚，警方在尖沙咀重慶大廈地下拉起封鎖線，抽查進入大廈的人，現場所見大部分被抽查者均為非華裔，另有一名男子被揭發涉嫌欠交罰款被通緝，遭警員帶走。

有組織罪案及三合會調查科署理警司王子于表示，「逸影」行動中被捕92人介乎16至65歲，其中20人是本地人，另有67名非華裔男女、3名內地人和2名越南籍非法入境者。行動中警方破獲6個非法賭場，並偵破其他20多宗案件，合共檢獲4.6萬元現金、價值25萬元的各式酒類、市值56萬元的懷疑私煙，以及大量賭博用具。

行動中，O記聯同人境處，昨晚在尖沙咀突擊搜查一間持牌酒吧，警員喬裝顧客，發現一名53歲中國籍女子及一名46歲中國籍男子，涉協助及非法僱用12名持護照的泰國籍女子（23至37歲）任職陪酒女郎。警方經調查後，以涉嫌協助違反逗留條件及僱用非法勞工，拘捕該兩名中國籍男女；12名泰國籍女子則涉違反逗留條件被捕。據了解，該批泰國籍女子每人收取2000元報酬陪酒，警方不排除當中涉及賣淫活動，惟仍在調查詳情。其餘被捕人則涉嫌管理賭博場所、在賭博場所內賭博、僱用不可合法受僱的人、違犯逗留條件等。

警方行動中合共拘捕92人，部分被捕人蒙頭由警員押走。（警方提供）

警方表示，會繼續加強情報搜集及適時執法，打擊暴力罪案及相關黑社會活動和收入來源。王子于強調，警方對涉及暴力的非法行為、尤其涉及三合會組織的活動，是絕不容忍，必定會果斷執法。