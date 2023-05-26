放生變殺生｜善信北角碼頭買海鮮　用滑梯倒落海　團體派傳單教育

每逢佛誕，不少善信都會放生祈福積功德。放生熱點北角碼頭就有專門做「放生」生意的海鮮檔，今日（26日）早上就有善信帶同子女到碼頭買海鮮放生，魚販收到「指示」後就將海鮮放在滑梯上送出海，惟放生規模比往年少，原因是部分善信為免受傳媒報道影響，改為乘船到海中心放生，放生物種也改變，有人轉為放生沙巴龍躉。有動物關注組織到場派發傳單，教育公眾放生行為只會導致動物死亡，甚至會影響海洋生態。



北角碼頭就有專門做「放生」生意的海鮮檔。（黃偉民攝）

北角碼頭一直是放生「勝地」，記者今早到場觀察佛誕放生情況。現場所見，前來放生的善信比往年少，但零零星星都有人進入專門做放生生意的海鮮檔購買海鮮放生。據知，部份善信為免受傳媒報道影響，改為乘船到海中心放生。現場所見，有一家大細買完海鮮後，親手撈起海鮮，放到滑梯放生，魚販亦會幫忙將海鮮倒在滑梯上送出海，當中包括魚、蜆、蟹等。

陳女士已是第4、5年做放生活動，她今日帶同兩名女兒到場，並用了2000港元購買海蛇、蟹、泥鯭、八爪魚等海鮮放生。記者問到會否擔心放生的海鮮落海後會有問題，陳女士坦言不求功德，只是基於善心放生，其後海鮮檔主到場念幾聲「阿彌陀佛」，就將陳女士拉走。

陳女士帶同兩名女兒到場，用了2000港元購買海鮮放生。（黃偉民攝）

香港兩棲及爬蟲協會幹事黃朗研專程前來派發傳單，教育公眾不要胡亂放生。他表示，協會每年佛誕都會到不同放生熱點做公眾教育，包括屯門觀音灣及北角碼頭，根據以往觀察，許多人會放生巴西龜、虎紋蛙（即田雞）、馬蹄蟹、蜆，近年則多人放生沙巴龍躉。黃朗研續指，放生熱點經常有人站在碼頭木樁等候，當善信放生，就會即時撈起海鮮放回箱內，「究竟呢個係一個生意，還是真係為動物好呢？我相信大家都會有分析能力。」

黃朗研解釋，被放生的動物落到海，沒有食物及空間，是無法生存的。協會以前接收過一批放生巴西龜，背部被人寫滿紅色油漆，身上有大量寄生蟲，且有呼吸道問題，免疫系統很弱，存活率不足五成。黃又指，部分動物會污染本地海洋基因庫，破壞食物鏈；加上牠們或帶有外來細菌及病毒，亦會影響海洋生態。

香港兩棲及爬蟲協會幹事黃朗研今日專程前來派發傳單，教育公眾不要胡亂放生。（黃偉民攝）

黃朗研尊重各人的宗教信仰，但希望部分宗教行為不要凌駕在動物福利之上。他以往亦曾與魚販及宗教團體溝通，了解他們放生的原意，也曾派發傳單，以真實相片及案例講解放生會導致動物死亡，「但佢哋會認為（動物）就算死，都係去係一個好啲嘅地方」。

黃朗研建議政府多做公眾教育及檢視相關法例，現時本港沒有法例監管放生行為，然而內地、澳門、台灣、新加坡及美國紐約都有法例監管相關行為，甚至考慮持牌團體才可放生，再加上檢視程序，或可減少動物受傷。