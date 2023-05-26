警搗屯門九龍城住宅製毒工場　檢680萬元毒品拘2男

有販毒份子利用屯門大型屋苑的私人住宅單位作製毒工場。警方根據線報及連日部署，昨日（25日）晚上約7時，於管翠路一私人住宅單位搜獲約1400克懷疑霹靂可卡因、電池爐、煮食煲、梳打粉、染色劑、電子磅、熱熔機及大量透明膠袋，檢獲毒品市值約180萬元。單位內一名30歲姓錢男子，涉嫌製毒及販毒被捕。他報稱無業，仍被扣留調查。



荃灣警區行動主任署理宗督察楊慧嫻指，調查相信工場運作約1個月，毒品供應西九龍一帶娛樂場所，由黑社會操作，不排除有更多人被捕。疑犯利用偏遠及大型私人屋苑作為製毒工場及毒品儲存倉，增加警方調查難度。

另外，昨日（25日）旺角警區特別職務隊人員亦搗破一個製毒工場。喇沙利道一個住宅單位疑被用作毒品製造工場、包裝及儲存倉庫。人員該單位外截查一名可疑男子，在他身上檢獲約530克懷疑可卡因，市值約500萬元，並在單位內檢獲約4450克懷疑可卡因及一批懷疑用作製毒的工具，包括卡色石油氣爐、煮食工具、電子磅等。經初步調查，該名29歲姓黃男子涉嫌「販運危險藥物」及「製造危險藥物」被捕，現正被扣留調查。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

警方重申，販毒及製毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。