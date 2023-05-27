深水埗莽漢掃帚毆前妻男友　大嗌：搞人哋老婆　涉襲擊刑毀被捕

深水埗發生涉及「三角戀」的襲擊及刑事毀壞案。清晨時份，一名南亞裔男子闖上前妻住所，疑見單位已有另一名「男主人」，怒不可遏，大吵大鬧。雙方爆發衝突，前妻與男友一度逃出屋外，將前夫困在單位，但被他衝出，結果男友被人用掃帚襲擊，手腳受傷，警方接報到場將南亞漢拘捕，他情緒激動大嗌「搞人哋BB搞人哋老婆呀！」



今日（27日）清晨約5時53分，一名南亞裔女子報案，指在基隆街159號一單位內，與前夫爭執。警員接報趕抵尋獲一對情侶，其中男傷者赤足，左手及右手右腳受傷，身旁有一支斷柄的掃帚和垃圾剷；同時拘捕在場一名南亞裔男子，他情緒非常激動，一度用腳抵車門，拒絕登上救護車，喝罵在場記者：「你哋上網check（查）吖嘛，知道發生咩事，搞人哋BB搞人哋老婆呀！」事後被押上警車帶署，他涉嫌「傷人」及「刑事毀壞」被捕。

現場消息稱，被捕男子（29歲）持「行街紙」，與女事主已分開半年。事發時，他突然登門，卻見前妻與男友共處一室，登時打翻醋酲大吵大鬧。雙方爭持一會，女事主偕男友衝出屋，頂着家門嘗試困住前夫，但最終有人毀門而出，並用掃帚施襲。事件中女事主的女兒沒有受傷，事後隨母親到醫院。