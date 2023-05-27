警元朗祟山新村搗鐵皮屋毒品倉　拘兩無業男檢$400萬毒品

警方於元朗祟山新村一間鐵皮屋，破獲一個毒品儲存倉和分銷中心，檢獲值逾400萬的懷疑氯胺酮及霹靂可卡因，兩名男子涉嫌販運危險藥物被捕。警方指不法分子利用偏遠地方作為毒品儲存及包裝工場，相信行動已阻止該批毒品流入市面。



警方破獲元朗祟山新村一個毒品儲存倉和分銷中心，檢獲值逾400萬的懷疑氯胺酮及霹靂可卡因。（梁偉權攝）

新界北總區刑事部署理總督察陳養泉表示，新界北反三合會行動組探員根據線報，前日（25日）晚上於元朗祟山新村一間鐵皮屋外埋伏，其間一名男子在鐵皮屋步出，探員見時機成熟上前將他截停，在其身上檢獲一包13克的懷疑霹靂可卡因，及一包88克的懷疑氯胺酮。同時警員截查一輛附近停泊的黑色私家車及車上一名男子，並持搜查令搜查鐵皮屋，於一房間內發現一大批毒品包裝工具、一包133克的懷疑霹靂可卡因及大量的懷疑氯胺酮。

陳養泉指涉案氯胺酮分別以膠盒裝著，由現場環境所見，上址為一個小型毒品包裝工場，兩名男子分別27歲姓白及34歲姓陳，涉嫌販運危險藥物被捕。他們同樣報稱無業，為朋友關係，其中一人於4月起租用上址單位，兩人於案中擔當的角色仍有待調查。警方行動仍在進行中，不排除會有更多人被捕。

行動中，警方一共檢獲約9公斤的懷疑氯胺酮，及逾140克的懷疑霹靂可卡因，總值超過400萬，陳養泉相信行動已成功搗破了一個活躍於新界北的毒品儲存倉和分銷中心，阻止該批毒品流入市面。

陳養泉又指，留意到案中不法分子會利用偏遠地方作為毒品儲存及包裝工場，呼籲業主在租出單位時，要多留意租客租住目的、背景及資金來源，不要提供單位予不法分子作不法用途。陳又重申非法販運危險藥物為嚴重罪行，一經定罪，可判終身監禁和罰款500萬元，希望市民切勿以身試法。