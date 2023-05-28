珍惜生命｜27歲兒童醫院女護手插針筒亡　床遺麻醉藥物及用過針筒

黃大仙慈正邨今日（28日）上午9時許發生懷疑有人注射藥物自殺案件。警方接獲25歲姓蘇女子報案，指同住於慈正邨正和樓的27歲胞姊，懷疑注射藥物企圖自殺。警員接報到場，發現事主倒臥於上址一房間內，手上插有一支針筒，身旁有11個藥瓶及5支針筒。事主昏迷被送往廣華醫院搶救，其後證實死亡。警方現場沒有檢獲遺書。據悉，女事主因感情問題不開心。



消息稱，27歲女事主為香港兒童醫院護士，與父母及胞妹同住在案發單位，她與胞妹共用間房，分睡上下格床。胞妹昨日（27日）傍晚約6時見到事主在上格床睡覺，當時沒有任何異樣。惟至今早9時許，胞妹入房喚醒姊姊時，發現她嘴唇呈紫色及不清醒而報案，事主送院搶救後不治。



警方調查後，在事主身上發現注射藥物的針孔，並在床上發現大量用過針筒及麻醉用的藥物。經調查後，得知事主約一個月前與男友分手，其後心情欠佳，但沒有透露有尋死念頭。案件初步沒有可疑，警方將案列作自殺案處理。



求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288