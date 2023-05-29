警深水埗一連三周打擊竊案　24男女被捕　贓款金額達$160萬

警方過去三周在深水埗區展開反罪惡行動，總共拘捕24人，分別涉嫌干犯爆竊、車內或店舖盜竊罪行，涉及42單案件，金額達到160萬元。



深水埗警區刑事部謝于毅總督察（中）、情報組主管王婉欣督察（右）和助理警民關係主任藍雪督察（左）交代案情。（王譯揚攝）

深水埗警區刑事部謝于毅總督察指出，本港隨住經濟復常而罪案有上升趨勢，其中一個原因是盜竊罪行急增，部門過去三周聯同深水埗分區和長沙灣分區特遣隊展開代號「風憲」的反罪惡行動，打擊區內從事搵快錢罪行的犯罪分子，當中警方發現有賊人針對本港多區食肆爆竊，趁對方開門前潛入店內偷取現金和員工財物，警員經調查後上周一（22日）在旺角區內拘捕一名60歲本地男子，被捕男子已被落案起訴。

另外，有賊人亦趁貨車司機下車送貨，大意沒有鎖好車門時，潛入車廂偷取銀包和手機，警方經調查後拘捕兩名50歲越南籍和48歲本地男子，懷疑他們和8宗車內盜竊案件有關，兩人亦已被落案起訴。

深水埗警區情報組主管王婉欣督察表示，整個行動中，警方總共拘捕21男3女，年齡介乎16至69歲，其中兩人是越南籍，其餘被捕人是本地人，他們涉及42單案件，包括12宗爆竊案、14宗雜項盜竊案、9宗車內盜竊案，以及5宗店舖盜竊案，合共涉及金額約160萬元，一半人已被落案起訴，餘下被捕人獲准保釋候查。

深水埗警區助理警民關係主任藍雪督察提醒，職業司機和店舖負責人及員工做好防盜措施，並會繼續和區內持份者例如保安員保持聯繫，以打擊相關罪案。

警方表示，警方本月4日至26日在區內展開代號「風憲」行動，涉案19名本地男子、3名本地女子及2名外籍男子涉嫌「爆竊」、「雜項盜竊」、「車內盜竊」、「店鋪盜竊」、「企圖以欺騙手段取得財產」及「不付款而離去」，警方強調「爆竊」是非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可判監禁14年，「盜竊」亦屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判監禁10年，呼籲市民切勿以身試法。