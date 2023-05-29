疑毒品快餐車粉嶺逃捕剷安全島　藏毒男推警員逃走　途人助警制服

粉嶺今晚（29日）發生懷疑毒品快餐車逃避警方追捕期間，剷上安全島撞到交通燈，男司機棄車企圖逃走，其間與警糾纏後掙脫，最少3名途人出手協助警員將疑犯制服。事後現場馬路及行人路遺下多個小膠袋，男司機涉嫌藏毒、狂亂駕駛、無牌駕駛等罪名被捕。



黑色私家車剷上安全島撞到交通燈，懷疑是司機的白衣男與追捕的警員在馬路糾纏。（讀者提供片段截圖）

有讀者向《香港01》提供警員追捕涉事司機的片段，見到一輛黑色私家車猛撼安全島的交通燈後車頭損毁，一名交通警員上前追捕，一名懷疑是私家車司機的白衣男子企圖逃走，與交通員在馬路上糾纏，白衣男推撞警員後掙脫，轉身跑上行人路，一名長髮途人見狀，上前將白衣男推向草叢，隨即見到多個小膠袋從白衣男身上飛出。

長髮途人與交通警合力嘗試按住白衣男，其後再有另一途人及一名途經現場的電單車司機加入，合四人之力終將白衣男按在地上。後來一名穿啡色上衣、相信是便衣探員的男子亦趕到現場，與交通警和電單車司機合力按住白衣男，將他鎖上手銬。電單車司機與其餘曾協助制服疑犯的途人隨即自行離開，留下交通警與便衣警繼續處理事件。

被捕男司機黑布蒙頭被帶上警車。（黃浩謙攝）

報料讀者向《香港01》記者表示，事發在粉嶺百和路與一鳴路交界，她聽到「砰」一聲後，發現黑色私家車已撞到交通燈，懷疑私家車事前已遭警員追捕。私家車男司機在撞車後下車企圖逃走，駕電單車趕至的警員隨即亦下車追捕，其後有多名途人加入協助制服私家車司機。現場行人路及馬路地面遺下多個大小如硬幣拉鏈袋（zip bag），其中一個放有粉末的袋子較其他大包。

警方表示，今晚7時許接報在粉嶺百和路與一鳴路交界，一輛可疑私家車上懷疑藏有毒品，警員初步調查後，以涉嫌藏毒、狂亂駕駛、無牌駕駛及駕駛時無第三者保險罪名拘捕涉事司機。