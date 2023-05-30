金鐘「羅桂祥茶藝館」茶樓竊案　警掩酒店拘兩男女　一人非法入境

昨日（29日）凌晨2時許，中環紅棉道10號香港公園地下「羅桂祥茶藝館」內一間茶樓遇竊，兩名賊人潛入及撬開收銀機及夾萬，偷走兩萬元。警方到場調查，並在半山寶雲道花園公廁內，發現兩名男子分贓，於是拘捕其中一名27歲姓何男子，另一人則逃去。

中區警區重案組第一隊人員經進一步調查後，今日（30日）凌晨約2時30分在尖沙咀廣東道一酒店房間內拘捕一名39歲姓王內地男子，涉嫌非法入境及爆竊，以及一名45歲姓劉本地女子，涉嫌協助及教唆非法入境。兩名被捕人現正被扣留調查。 警方相信，該名男被捕人懷疑與兩宗近期港島的爆竊案有關。案件仍在調查當中，警方不排除有更多人被捕。



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遇竊茶樓位於「羅桂祥茶藝館」內，該館與法定古蹟「茶具文物館」，同樣位處香港公園內，由已故香港企業家羅桂祥（1910 — 1995年）創立，他亦是維他奶的創辦人之一；其弟羅騰祥及羅芳祥，則分別創辦大家樂及大快活。

1994年，羅桂祥基金捐出羅桂祥名下25件瓷器和600多個印章予市政局，其後成為茶具文物館的展品；而羅桂祥則建議在茶具文物館旁邊興建一座茶藝館，最終於1995年落成啟用。館內藏品基本由羅桂祥捐贈。