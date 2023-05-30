車cam直擊｜威靈頓街工字鐵跌出車滑落斜路　網民：撞到起碼斷腳

中環威靈頓街今早（30日）發生工字鐵滑落斜路意外，有車cam拍得一條工字鐵突從一輛貨車車斗跌出，沿斜路一直滑落，幾乎撞到後方兩輛車。有網民認為工字鐵最終自行停下屬不幸中之大幸，否則一旦有人捱撞，「起碼斷腳」。



車cam片段顯示事發於今早9時許。片主當時從德己立街左轉入威靈頓街上斜，駛至近Wellington Square時，前方約20米外一架貨車上，突有一條工字鐵從車上滑落。當時一名原本站在車尾的工人，一度伸手欲扶住工字鐵無果，及時避開未被撞中，隨即上前追着沿斜路滑落的工字鐵。之後再有一名工人拿起兩個雪糕筒，與另一名工人追着工字鐵落斜。

工字鐵經過片主的車後繼續滑落斜路，後方另一私家車見狀，隨即扭軚稍為轉向路邊避開。工字鐵再滑過該車之後，在後方終於停下，3名工人陸續追上，片段至此結束。

有網民形容片中工人「仲好冷靜拎埋兩個雪糕筒去追」，但亦有人指出，涉事工字鐵重量相信達3噸或以上，「撞到起碼斷腳」，即使工人「追到條鐵都無能力截得住」，惟工人追着工字鐵，「起碼通知後面D（啲）人同車安全，好過咩都唔做」。警方則表示，沒有接獲與此宗事件相關的報案。