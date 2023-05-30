車Cam直擊｜屯門貨櫃車直撞死車　田螺車司機站車頭被捲車底重創

屯門龍富路今日（30日）發生3車嚴重車禍，田螺車司機捱撞重傷昏迷。網上流傳的車cam影片可見，當時兩輛田螺車一前一後停在龍富路左線，上址交通受阻，車輛緩慢前行及切線避死車，一名田螺車司機下車檢查前方的行家壞車時，一輛從後駛至的貨櫃車疑收掣不及，直撞向田螺車車尾，當時站在田螺車車頭的事主被推撞，隨即跌在車頭底部，頭胸重創。另一名同樣下車檢查壞車的人士則沒有受傷，急忙上前檢查受傷司機的情況。涉事貨櫃車司機其後涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕。



▼車Cam直擊屯門3車車禍▼



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事發於下午1時許，屯門龍富路往龍鼓灘方向、近龍門居對開，發生3車相撞意外。當中涉及兩架田螺車及一架貨車。據了解，其中一架田螺車因故障，於是停泊在公路旁；其後，另一架田螺車到場，一名姓蔡60歲田螺車男司機下車幫忙檢查壞車情況；此時，一架貨櫃車沿龍富路慢線行駛，懷疑看不見田螺車停泊在旁邊，所以收掣不及撞向其尾部，並將田螺車推前，而正在查看壞車的蔡男則被波及捲入田螺車的前輪，導致頭部及胸口嚴重受傷，他由救護員救出，昏迷被送往屯門醫院治理。貨櫃車60歲姓徐司機，涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕，現正被扣留調查。

現場可見，蔡男被捲入其中一架田螺車的前轆，地上遺有血跡，意外原因仍有待調查。意外期間部份行車線封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車。