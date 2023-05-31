警旺角拘兩男檢380萬元毒品　起「壓磚機」等製毒工具及化學液體

警方破獲一個製毒工場，兩名男子被捕。據悉，警方昨日（30日）晚上，於旺角展開行動，多名便衣探員掩至新填地街427號一個單位，成功破獲一個製毒工場，當場拘捕兩名非華裔男子。行動中，警方檢走一批化學液體；同時起獲一具「壓磚機」，疑用作將毒品壓成磚狀，方便保存及出貨。警犬亦奉召到場協助搜索。《香港01》正向警方查詢事件。



警犬到場協助搜索。(梁偉權攝)

警方表示，西九龍總區重案組人員根據線報及經深入調查後，昨日（5月30日）在旺角區進行代號「熱戰」（HOTCLASH）反毒品行動，打擊一個活躍於區內的販毒團伙。行動中，人員在旺角新填地街一單位內拘捕兩名均37歲的非華裔男子，涉嫌「製毒」及「販毒」，並於單位內搜出大量製毒工具，包括一部將毒品壓制成磚狀的重型油壓機、電子磅、封袋機、可再封膠袋等。警方亦從單位內搜出約2.46公斤的懷疑可卡因，約700克懷疑海洛英，約50克懷疑冰毒，約780克懷疑大麻，15支懷疑大麻精油及約1公斤懷疑搖頭丸等，毒品市值約380萬元。警方稱，兩名被捕人士相信為犯罪團夥的骨幹成員。警方相信已瓦解一個活躍於西九龍區內的製毒販毒團夥，截斷區內的一個毒品來源。被捕男子現正被扣留調查，警方不排除稍後會有更多人被捕。