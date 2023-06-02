東涌蛇吞貓2.0｜不足半個月　再有4米巨蟒噬小貓　「貓店長」遇害

繼上月19日東涌馬灣新村發生蛇吞貓事件，事隔不足半個月，附近再有巨蟒吞噬貓隻。昨日（1日）警方接獲一名男子報案，指東涌裕泰苑大門入口附近，發現一條4米長、啡色的大蟒蛇。警方其後召蛇王將蛇捉走。

今日（2日）有網民在社交平台上載一張蟒蛇正絞噬一隻黑白色貓的相片，指昨日東涌裕泰苑對開有蟒蛇出沒，並吞噬附近餐廳飼養的店舖貓「牛奶」。發文者指蟒蛇最終被蛇王帶走。由於馬灣新村與裕泰苑僅相距數十米距離，街坊估計兩次蛇吞貓的「兇手」應是同一條蟒蛇。



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發文者表示，遇害貓隻名為「牛奶」，由附近一間餐廳飼養。《香港01》今午聯絡該餐廳了解情況，不過職員解釋指「牛奶」其實是隻街貓，平時會在上址一帶四處走動，由於餐廳會為牠準備食物及水，所以「牛奶」經常在餐廳活動，而且「牛奶」亦不喜歡被困著。職員續指，「牛奶」應是6月1日凌晨被蟒蛇絞噬，直至昨早才知悉事件，餐廳上下都感到傷心。

5月19日東涌蛇吞貓事件



5月19日傍晚6時許，有途人路經馬灣新村對開壩尾路時，赫見一條長約4米的大蟒蛇在行人路草叢邊蠕動，疑似箍緊及纏噬小動物，遂立即報警。警方到場後亦發現蛇蹤，立即通知蛇王到場捉蛇；惟巨蟒卻在蛇王趕抵前逃入草叢，不知所終。