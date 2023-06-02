九巴上自瀆破窗逃　23歲無業男被捕　揭1個月內4度在乘客面前犯案

一名23歲無業男子上月17日涉在一輛駛經油麻地彌敦道的九巴上，拉開褲鏈自瀆，被揭發及逼至巴士上層後，疑因走投無路竟以救生槌破窗跳車逃去。他昨晚（1日）在屯門區被捕，涉嫌「破壞公眾體統」及「刑事破壞」，警方追查後更揭發男子與今年4月至5月上旬的另外3宗同類案件有關，調查亦顯示他以往涉及其他案件。被捕男子正被扣留調查，稍後將被落案起於相關罪名。



疑犯黑布蒙頭由警員押走。（黃廸雯攝）

警方在上月17日晚上約7時接獲一名巴士女乘客舉報，稱在油麻地彌敦道行駛中的巴士下層，發現身旁座位的男子突拉開自己的褲鏈，露出性器官自瀆，女事主受驚大叫其他乘客幫手嘗試制服疑犯，惟他逃到上層後，以巴士救生槌擊破車窗，跳車橫過數條行車線逃去。

▼上月17日案發現場為油麻地油麻地近文明里▼



油尖警區刑事部接受調查案件後，發現疑犯與今年4月至5月上旬另外3宗以相同手法犯案的案件有關，案件分別發生在旺角、紅磡及灣仔，每宗案件當中均有最少一名受害人。探員經調查及情報分析後，鎖定疑犯匿藏位置，昨晚約6時在屯門區以「破壞公眾體統」及「刑事破壞」罪拘捕該名23歲姓陳男子，並檢獲他在油麻地犯案時的衣著、救生槌及兩張八達通。警方正調查他有沒有精神科病歷及上次從巴士跳窗逃走後有否受傷，亦正調查他持有兩張八達通是否企圖逃避追查。

據了解，被捕男子以往亦涉及其他同類型案件，他每次犯案沒有特定對象或時間，但每次均在巴士上發生。他每次犯案後立即逃走，增加警方拘捕他的難度。警方料仍有受害人未報警，呼籲市民如目擊案發經過或有資料提供，或是案件的潛在受害人，可致電3661 9256與警方聯絡。