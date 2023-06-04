灝景灣住戶派傳單被阻起爭執　居民指遭保安噴酒精　警到場調查

青衣灝景灣前日（1日）有居民與保安員發生糾紛，據報住戶在屋苑信箱派發傳單期間被保安員阻止，雙方發生爭執。有住戶其後於facebook發文指，當時被多名保安包圍，有保安員曾經推撞及以酒精噴壺射向居民，並就事件報警。



青衣灝景灣前日有居民與保安員發生糾紛，據報住戶在屋苑信箱派發傳單期間被保安員阻止。（網上圖片）

網上片段拍得住戶與保安爭執的情況，拍得一名男保安手持一個噴壺行近，畫面外一名男子詢問「你噴乜嘢呀」，保安回應「我清潔垃圾！」隨後舉起噴壺並向前方擠了一下，稱「我呢條通道要…」，男子隨即稱，「嗱你試吓再噴多我一次，我就告你」，保安則指「你告丫！」，男子表示要報警。保安一度回頭離去，其後再步向拍攝者「你影我做咩？」，並以對講機指向鏡頭，拍攝者其後跌倒在地。

另一片段拍得數名住戶於大堂位置向數名保安員質問，要求保安員出示保安證，一名保安高舉雙手表示「我淨係知我無動作…你係咪差人可以睇我保安證？」。其後有數名軍裝警員抵達現場調查。

警方當晚9時許接報，指有10多名住戶於灦景灣11座派發有關法團會議事宜的傳單，其後被保安阻止及發生爭執對罵，警員到場調查，事件中無人受傷，列作「糾紛」處理，報案人表示會自行投訴保安。