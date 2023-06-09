警放蛇打擊網上平台租「白牌車」　拘5司機扣查涉案車輛

警方新界北總區交通部執行及管制組一連兩日，在區內進行情報主導執法行動打擊「白牌車」，經網上平台租用5輛汽車並派員喬裝乘客「放蛇」，拘捕5名涉案司機，並扣查所有涉案車輛作檢驗。



警方一連兩日「放蛇」打擊白牌車，拘捕5名司機，並扣查5輛涉案私家車及輕型貨車。（王譯揚攝）

新界北總區交通部執行及管制組高級督察郭俊樂表示，該組昨日及今日（8日及9日）在網上平台，以每程車約80元至1,350元，在屯門、元朗、上水及大埔區，租用3輛私家車及兩輛輕型貨車，並派員喬裝乘客，待時機成熟時，以涉非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途，以及駕駛汽車時沒有第三者保險，拘捕5名本地男司機，年齡介乎34至58歲，全部人已獲准保釋候查，須於7月上旬向警方報到。涉案車輛均沒有運輸署發出的出租汽車許可證，全部被警方扣查檢驗。

根據警方初步調查，暫沒有證據顯示今次5宗案件背後有集團操控，亦未發現該些案件涉及特定駕駛路線。

按照目前法例，領有由運輸署發出「私家服務（豪華房車）」出租汽車許可證的私家車，可以預約方式為乘客在本地提供出租汽車服務，該許可證須展示在獲發證的私家車擋風玻璃左邊。警方提醒，市民預約租用汽車後，上車時可查看該車是否貼有這張許可證，如有便可以安心乘搭。根據運輸署資料，截至今年4月30日，共有最少142間公司或個人，持有最少一輛領有「私家服務（豪華房車）」出租汽車許可證的私家車，名單可在運輸署網頁查閱。

新界北總區交通部執行及管制組高級督察郭俊樂（王譯揚攝）

警方指出，根據《道路交通條例》有關汽車使用的限制，除非獲發有關牌照，任何人不得駕駛或允許他人駕駛汽車作出租或載客取酬用途，違者一經定罪，首次最高罰款5,000元及監禁3個月，再犯最高可罰款1萬元及監禁6個月。另外，非法出租或載客取酬車輛將沒有第三者保險，相關乘客或其他道路使用者可能失去應有保障，根據《汽車保險（第三者風險）條例》，任何人無為自己的汽車購買第三者保險即屬違法，一經定罪最高罰款1萬元及監禁12個月，並會被吊銷駕駛執照12個月至3年，涉案車輛亦會被吊銷牌照及扣押。