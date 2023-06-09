天眼直擊｜非華裔男闖尖沙咀時裝店　10秒盜$23萬名牌手袋

尖沙咀麼地道一間時裝店今午（9日）發生盜竊案。警方下午約5時接獲麼地道40號一間店舖的29歲女職員報案，指一名年約40歲、身高約1.8米的非華裔男子，從店舖盜去5個價值約23.3萬元的手袋後逃去。

涉事店舖「Deco Shop」有售全新及二手名牌手袋，店方今晚在Instagram發帖表示店舖「被搶袋」，損失的包括Chanel「Classic 25」牛皮V紋手袋、Hermès「Lindy 26」swift墨綠色銀扣手袋、Hermès「Lindy 30」黑色銀扣手袋、Hermès「Mini 24」拼色紫色手袋，以及Hermès「Mini Evelyne」8W銀扣手袋。店方並在帖文提供聯絡電話，以及上載拍得事發過程的閉路電視片段，呼籲見到上述手袋的人通知該店。



遇竊店舖「Deco Shop」在Instagram發帖，呼籲市民留意被盜手袋的下落。（decoshophk2 IG截圖）

從店舖上載的閉路電視片段見到，一名穿白色長袖上衣及深色長褲、染金髮、戴口罩的非華裔男子進入該店後，走到最近門口的貨架，彎腰取去5個手袋，隨即離開店舖，整個過程僅約10秒。

警方表示，警員經初步調查，案件列店舖盜竊，交由油尖警區刑事調查隊第七隊跟進，暫未有人被捕。

警方提醒商戶要時刻保持警覺，採納適當保安措施防止同類罪案，例如安裝凸鏡、張貼警告標語、裝置電子監察器偵察店內盜竊活動，以及避免將貨物放在店舖門口或無監察範圍，以減低被盜竊的風險。