警搗跨國信用卡資料盜竊集團　拘3男涉4400次可疑交易　涉款270萬

近月有本地零售商向警方報案指，懷疑有海外信用卡用戶資料被盜用，並在該零售商網上購物平台消費。經調查後，警方商業罪案調查於昨日（9日）展開代號「銀山」的拘捕行動，搗破一個跨國信用卡資料盜竊集團。

警員突擊搜查上水嘉富坊一個貨倉，以涉嫌「串謀詐騙」及「違反逗留條件」拘捕3名持雙程證中國籍男子，年齡介乎20至29歲。犯罪集團涉嫌在獲取受害人的信用卡資料後，於本地零售商的網上購物平台購物，其後轉售圖利，涉及金額共約270萬元。



商業罪案調查科警司陳偉基（中）、總督察柯詠恩（右）、高級督察麥偉光（左）簡報案情。（黃偉民攝）

商業罪案調查科警司陳偉基表示，較早前商業罪案調查科接獲本地零售商報案，懷疑有海外信用卡資料被盜用，並在本地不同零售商的網上購物平台，購買大量日常生活用品，當中包括洗衣液及奶粉等，價值由數十元至數百元不等。



商業罪案調查科總督察柯詠恩表示，警方於6月接獲本地零售商報案後展開情報分析調查。她指該集團活躍近一個月，利用盜取而來的海外信用卡號碼、授權碼等資料進行未授權交易，在本地零售商網購平台購買大量奶粉、藥油、洗衣液等日常用品。及後安排貨物送往集團所租用的指定貨倉，並由集團成員收取相關貨物後轉售圖利，當中涉及約4400宗交易、金額約270萬元。



商業罪案調查科高級督察麥偉光表示，於昨日（9日）展開拘捕行動。行動中，商罪科探員喬裝成送貨員，聯絡相關收貨人，並安排監控派遞，突擊一個位於上水嘉富坊的貨倉。麥指，當警員進入貨倉時，貨倉仍然運作中，有集團骨幹成員在貨倉內處理不同贓物。

警方隨即展開行動，拘捕3名持雙程證的中國籍男子（20至29歲），他們涉嫌「串謀詐騙」及「違反逗留條件」。3名男子的角色分別是用盜取的信用卡資料於網上購物，負責接收並處理貨物再轉售圖利。行動中，警方起回部分贓物，包括盜用信用卡資料所購買的洗衣液及奶粉等。警方指，案件仍在調查當中，有關被捕人士仍被扣查，將落案起訴，不排除稍後有更多人士被捕。

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騙徒「密食當三番」 以小額消費避開銀行監察

商業罪案調查科總督察麥偉光表示，集團所盜用的信用卡資料主要來自法國、美國、紐西蘭及沙特阿拉伯等，而每宗交易只涉及數百港元，相信集團利用進行大量小額交易，以避開銀行對大額交易的安全驗證指施。另外，小額消費亦可以避開銀行監察，同時低簽帳額亦令到信用卡卡主難以發現，令騙徒可以乘機大量購買貨品，然後再轉售圖利，達至「密食當三番」。警方又指，留意到因是次案件牽涉海外受害人，故警方將會聯絡國際刑警等，分享相關犯案手法及犯案趨勢，交換犯罪情報。



陳偉基補充，在6月初香港金融管理局向業界推行了7項措施，以預防類似騙案發生，包括呼籲銀行由客戶同意下訂信用額；如要超過信用額須得到客戶同意；銀行亦可讓客戶自行決定可否進行無卡交易；同時當信用卡綁了支付功具時應有多重認證；並建議加入一鍵鎖卡的功能，當出現不妥時能在電話或電腦上鎖卡，以減低損失；在進行交易時，商戶應在客戶視線範圍內簽賬，最後他亦呼籲商界和銀行設立專業團隊處理可疑的未授權簽帳案件。

警方呼籲商戶及市民，應小心短訊的超連結，建議市民用信用額度較低的信用卡進行網上交易。

警方重申，串謀詐騙屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁14年，市民切勿以身試法。另外，任何人如果協助詐騙集團或者牽涉於相關違法行為，有可能干犯《盜竊罪條例》（第210章）第16A條欺詐罪，最高可判處監禁14年。