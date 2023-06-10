黃大仙中心學生遭建築工追嚇　同學親述兩衝突經過　強調無眼超超

一名16歲男學生昨午（9日）在黃大仙中心南館午膳期間，狹路相逢遇到早前結怨的建築工人，結果被對方手持懷疑餐叉追趕，幸無釀傷亡。與案中男學生相熟的女同學兩次衝突均在場，她今日（10日）向《香港01》講述事件來龍去脈，指首次衝突源於凍飲倒汗水不慎濺中男子母親，雖然男同學已即時道歉，仍遭男子喝罵，她形容說話「難聽」，男同學最終按捺不住出言回罵數句，結果被人推了一下。

至昨日，雙方在餐廳重遇，男同學根本沒有「眼超超」，只是望了幾眼確認對方是否同一人，卻被對方喝罵及作手勢挑釁。男同學沒有出言回應，但最後曾舉中指洩憤，疑因舊恨未解，又添新仇，結果被人追趕。

女同學指，事件發生後，在網上討論區看到許多難聽的留言，並形容該些評論並不公允。此外，她指學校鄰近黃大仙中心，短時間內已遇到男子兩次，相信他是區內人，故也擔心人身安全。



女同學指，5月30日在商場一食肆，首次與男子爭吵。

男子疑不滿倒汗水濺中母親 呼喝學生釀首次衝突

女同學指，上周二（30日）與同學一行六人到黃大仙中心的淺草炸雞午膳，臨離開之時，她與另一名女同學準備拿錢埋單，於是將奶茶及沙冰暫時交予男同學（即涉事16歲男學生）代持，而男同學則將兩杯凍飲放在收銀機旁，不料凍飲的「倒汗水」卻濺到旁邊一名老婦的頭髮，然後有一名男子突然呼喝：「你杯嘢整X到人啊。拎X走佢啦。」女同學指，男同學聞言已即時拿走凍飲，並連聲道歉。

受訪者稱同學已連聲道歉

女同學續指，由於事出突然，同行其他同學被男子鬧得當場呆了，根本未知發生何事，其後討論「佢點解會咁突然鬧我哋」。男子疑聽到學生仍在議論，繼續罵道：「而家啲後生讀乜X嘢書，你講乜X啊……你哋老豆老母點X樣教你哋㗎。」其後更舉機拍攝學生，聲稱要到學校投訴。女同學形容對方情緒一直很高漲，更一度衝前疑有所動作，幸好男子的母親（即被倒汗水濺到的老婦）和店舖職員及時攔住。女同學形容男子的母親試圖為事件降溫，勸說男子不要與學生爭吵，「（佢話）算啦算啦，人哋道咗歉。」

女同學表示，對方一直說了許多難聽的說話，令他們感到不舒服，男同學忍不住還口罵了幾句，最終男子推開其母親，上前推了男同學一下。女同學指，當時商場保安見狀亦從中調解及勸退男子，整個過程擾攘了十多分鐘，有多名途人拍攝，其後他們亦離開現場。

涉案男子追趕男學生不遂後離開。（何同學提供）

昨日同一餐廳用膳無眼超超 僅望多幾眼確認身份

至於昨日的爭執又從何而起？女同學指，昨日中午12時許，一行九個同學到黃大仙中心的漁樂午膳，眾人坐在靠門口位置，食到一半時，發現上次爭執的男子與其母親及另一名女子到場，並坐在男同學附近。由於他們早前與對方發生衝突，所以望了男子幾眼，想確認是否同一人。女同學強調整個過程絕無「眼超超」，但此舉懷疑已觸怒對方，男子即時喝罵：「望乜X嘢啊？」又做了一個手勢，示意男同學過去，並一直在罵，但眾人都沒有回應對方。

女同學表示，眾人隨後到收銀處埋單的時候，男同學向男子舉中指，對方即拿著一把黑柄物體衝出來追趕，男同學隨即拔足狂奔。女同學形容，男同學平時做開運動，跑得頗快，所以能夠撇甩男子。惟當時情況混亂，一行九人，有四人走散，尚有五人留在現場，於是報警求助。男同學逃跑期間，因遇到學校老師，遂聽從老師指示回校求助，其後亦有協助警方調查。

受訪者﹕佢一路鬧，我同學當然有睥氣

何同學強調，昨日用膳期間根本沒有「眼超超」，也沒有與男子發生任何爭拗。她指雖然男同學舉中指，確實做了不理智的行為，但也理解他只是發洩情緒。她形容男同學是一個有錯肯認、肯道歉的人，但昨日仍被對方指罵。她解釋：「咁佢一路鬧，咁我同學當然都會有脾氣啦，雖然係學生，我哋行咗出學校，我哋都係人啫。」

受訪者指網上評論不公允 盼澄清真相

女同學表示，昨日回家後在網上看到許多難聽的評論，不少網民形容學生「無家教」、「係父母生而不教嘅產品」、「聊是鬥非」及「先撩者賤」，令她極為不開心，亦認為評論不公允及冷血。她接受訪問是澄清事件並非由「眼超超」所致，絕非先撩者賤。

女同學亦指，學校鄰近黃大仙中心，而且短時間內已遇到該名男子兩次，相信他是區內人，故也擔心人身安全。