愉景灣一周內屢現爆竊案　低層單位重災　住戶痛失$30萬珠寶

愉景灣近日屢現爆竊賊犯案，過去一周內發生最少5宗爆竊或企圖爆竊案，管理處呼籲居民提防。有遇竊住戶向《香港01》表示，居住多年未試過爆竊情況如此嚴重，「一晚（爆竊）完之後又一晚咁」，希望警方盡快調查及將賊人拘捕。



愉景灣近日屢現多宗爆竊案。（資料圖片）

愉景灣畔峰住戶曾小姐表示，其位於1樓單位遭賊人爆竊，事發上周六（3日）晚她與家人出外食晚飯，至凌晨約1時返家時，發現家門反鎖頓覺可疑，於是撬開大門，驚見單位被賊人搜掠，損失值逾30萬元的珠寶，包括結婚首飾。而單位露台玻璃窗被毀，疑被人爬上露台後破窗入屋。警方翻查閉路電視，相信案件涉及兩名疑犯，懷疑於當晚9時許入屋犯案。

曾小姐指賊人拿取其露台的軟墊放於地上，再打破玻璃窗。（受訪者提供）

翌日管理處貼出告示，指屋苑接獲有2個單位於同晚發生懷疑入屋爆竊案，單位客廳門窗被毀。直至今日管理處再出通告，指畔峰及畔山徑均有單位發生入屋爆竊案，遇竊單位多位於低層，案發時間多為晚上7時至9時晚飯時間。管理處又指會與警方加強合作及巡邏，呼籲住戶提高警覺。

警員周六（10日）於晚上到愉景灣巡邏。（受訪者提供）

警方指於6月3日至9日，接獲最少3宗於愉景灣發生的爆竊案，另有2宗企圖爆竊案。曾小姐的個案，現正由大嶼山刑事調查隊第2隊跟進；而另外兩宗發生於6月7日及9日，兩單位分別被盜走手錶及夾萬，損失數值仍在點算中。其後於周六（10日）上午11時許，有住戶於畔山徑單位花園發現一個夾萬，未知是否與前一晚案件有關。

曾小姐表示自己從小居住愉景灣，過去治安一直良好，即使有爆竊案亦主要於獨立屋發生，直言未試過接連有大廈單位遭竊匪下手，「一晚（爆竊）完之後又一晚咁」，懷疑有集團連環犯案，自己亦有考慮日後是否需要搬遷。曾小姐又引述負責警員調查後表示，懷疑賊人「山路嚟山路去」，又指以往有賊人會於東涌、梅窩等行山前往愉景灣，犯案後沿路離開，一般甚難追蹤，曾小姐希望警方盡快調查及將賊人拘捕。