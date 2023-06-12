摘荔枝墮斃｜女死者為沙江村老街坊　村民形容好好人：當黑啦！

流浮山今早（12日）發生摘荔枝墮斃慘劇，消息指姓王（65歲）女死者患有高血壓，事發時站於櫃上摘荔枝，期間疑頭暈墮地不治。《香港01》前往案發的沙江村了解，發現涉事的荔枝樹高約5米，樹下有一個櫃及一張枱，枱上遺有一張翻轉的椅子；旁邊另有木梯及木椅，未知是否與案有關。老街坊對事件大感惋惜，均指女死者「好好人」，雖已遷離，但不時會回村收成「派街坊」。當時死者一行3人摘荔枝，期間倒地「面都青晒」，街坊慨嘆：「當黑啦，唔知係咪因為熱啦！」



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據了解，姓王（65歲）早年居於沙江村，其後遷出，現居於天水圍天恒邨，患有高血壓超過20年。今早約9時，她偕朋友返抵村屋摘荔枝，並站於樹下一個櫃上採摘。及至約11時，據悉她突感頭暈，失平衡墮地，送院後終返魂乏術。

現場所見，涉事荔枝樹高約5米，樹下有一個櫃及一張枱，枱上遺有一張翻轉的椅子；旁邊另有一道木梯及兩張木椅，未知是否與案有關。

涉事的荔枝樹高約5米，樹下一張枱上遺有一張翻倒的椅子；旁邊另有木梯及木椅，未知是否與案有關。（王譯揚攝）

附近士多老闆陳太及老村民指，死者疑為上海人，亦是沙江村的老街坊，其姓李老公離世多年，子女均已經出身，她則每年均會回來摘荔枝，「年年荔枝收成都會返嚟！」陳太指，事主一家人品很好，亦會與人分甘同味，「（死者）好好人㗎，會派街坊㗎（荔枝）！」她指，事發時死者與兩名年紀相若的女子同行，慨嘆：「唉，當黑啦，唔知係咪因為熱啦！」

村民伍女士則指，死者以前居於上址，其後已遷出，每年荔枝收成均會回來，「久唔久都會返嚟嘅。」她亦是從士多老闆陳太口中得知慘劇，指陳太聽到有人大叫救命聲，查看後已見女事主「面都青晒、白晒！」隨即協助報警。伍女士指，「嗰兩個女人唔知邊度打邊度，老闆娘（陳太）咪幫佢報警囉。」