荃灣西約體育館鐵閘倒塌　67歲清潔男工被壓傷　建築署調查事故

康樂及文化事務署於接近今日（16日）凌晨零時出稿，指高度關注昨晚在荃灣西約體育館鐵閘倒塌意外，事件中一名67歲男清潔工人受傷，路旁一輛私家車亦受損。

康文署指，意外發生後，署方已即時聯絡建築署協助和調查事故起因。而涉事傷者為康文署外判清潔工人。該清潔工人於昨晚7時許，在荃灣西約體育館工作時被倒塌的鐵閘壓倒受傷，由救護車送往仁濟醫院救治，送院時清醒。署方表示高度關注事件，並向傷者表示慰問。

建築署人員亦即時到達意外現場協助及調查事故起因，署方已要求建築署全面檢查康文署轄下所有類似的鐵閘。



荃灣西約體育館發生鐵閘倒塌意外。（黃江奇攝）

受傷清潔工人姓余，67歲。據了解，余當時正打開鐵閘，讓一輛私家車離開體育館，惟突然發生塌閘事故。余的面及腰受傷，由途人協助救出，隨後由救護車送院治理。就現場所見，意外後懷疑涉事的鐵閘，被橫放在體育館範圍內，工作人員用膠帶圍封；而大閘其餘位置，則被綁上鐵線，未知是否作臨時穩回之用。

警方回覆指，昨晚（15日）7時08分，一名67歲姓余清潔男工在上址打開車閘，安排一輛私家車離開體育館時，鐵閘倒下壓中余男和私家車，余男面腰受傷，清醒送往仁濟醫院，隨後再轉送瑪嘉烈醫院。案件列作「工業意外」處理。