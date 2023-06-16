車Cam直擊｜油麻地果欄人車爭路爆爭執　工人嬲爆攔車定格半分鐘

油麻地果欄人車爭路的問題多年來懸而未決，不時出現搬運工人與司機爭執的場面。今日有片主將兩段車Cam影片上傳至Facebook，片中私家車於凌晨時份，沿果欄對開窩打老道行駛，當時兩條行車線兩側均放滿貨物，私家車只能騎線而行，惟駛至燈位前時，疑因太過貼近一名推着唧車的工人，更撞及對方的唧車，惹起對方不滿，夾帶粗口狂罵數句，雙方一度對峙，工人更嬲爆站在車頭攔車，怒目瞪着車內人士近半分鐘。片主發文時稱﹕「系丫（係呀），我就系（係）唔中意佢地（哋）日日阻住哂，專登揸到前一前！」事件隨即引起網民熱議。



搬運工大動肝火，站在路中心喝罵私家車上兩人。（車Cam L群組影片）

影片顯示拍攝時間為今日（16日）凌晨1時許，當時私家車載有一男一女，沿窩打老道往渡船街而行，駛至果欄對一個燈位時，當時交通燈號為紅燈，同時一名赤膊搬運工人推着唧車走在馬路中間，私家車遂停在工人正前方。該名搬運工一臉不忿，以手示意私家車繼續駛前，大聲喝道﹕「你揸前啲呀！條線（停車線）向度呀！」車上男女則低聲討論﹕「做乜啫佢？」、「唔好理佢。」、「向度挑釁我哋。」後來交通燈轉為綠燈，搬運工繼續躁底，他將唧車停放在路中心攔路，「喂，去啦，唔x識停呀嘛，繼續去啦，綠燈呀！」

搬運工見車上兩人無動於中，遂拉着唧車準備離開。私家車司機見狀續駛前，其間疑左邊車轆撞及唧車，搬運工即火冒三丈，向私家車上人士怒喝﹕「喂，落車呀，撞我啲嘢，唔X使賠呀？」更怒目橫眉瞪着車上人士整整半分鐘，然後一把將唧車推出路中心，阻礙私家車離開。

片主於帖文中表示，「如果各位師兄們遇到咁嘅情況，唔洗驚，唔洗同佢嘈，只要唔落車、 唔開車、唔開窗，佢咬你唔到，坐定定係架車度報警就得。」並解釋警察未到場前，很快便會有「話事人」出面調停稱「好小事，大家唔好勞氣」，然後會搬開物品讓車輛通過。

網民對事件的意見兩極。有人認為私家車上人士應體諒工人大熱天時搬貨，「人哋都送一條行車線啦，拉板生果唔係咁易㗎， 行車人事又唔急，忍讓下啦， 咁都忍唔到就係小狗氣」、「人哋做到身水身汗就讓下啦」、「人哋拉緊塊板去你左邊，你開到咁前佢點轉呢？」、「見人推緊就俾人行埋先啦，見到仲要專登隊前，自己有cam就公審人」。有網民則指互相忍讓一步便能解決事件，「歷史遺留落嚟嘅問題，大家讓下咪算囉，你頂死佢佢走唔到，佢咪又頂死你，大家和氣禮讓，都係一支燈時間」。

亦有網民認同片主的做法，並批評果欄工人霸佔馬路的行徑不可取，認為應報警處理，「晚晚喺度橫行霸道阻塞交通，以為自己大晒，一直以來我都忍咗佢哋好耐！」、「好似以為條路係佢嘅私家路咁喎」、「呢個果欄早就應該要搬，批發市場咁大浪費曬。」