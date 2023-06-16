旺角傷人｜CCTV曝光　送貨員遭叉頸毆臉　兇徒折返向警員揮手被捕

旺角通菜街今日（16日）發生傷人案，有附近閉路電視拍下整個行兇過程，可見白衣男走進餐廳，拍打在收銀處旁的送貨員肩膀，其後在門口靜待送貨員，待對方步出餐廳之際起膝撞擊。送貨員疑被多次挑釁，大為不滿，與對方發生口角，白衣男竟出手叉頸，更不斷揮舞手中不銹鋼食物夾擊打送貨員。雙方在街頭糾纏，其後白衣男以手持食物夾的手，一拳擊向送貨員面部，導致其血流披面。事後，疑兇轉身逃走，餐廳負責人則從後追截無果。

警員接報到場調查，沒料到疑兇竟於約1小時後折返，欲取回遺漏在現場的環保袋，更從容不迫地向在場警員揮手點頭，被警方以涉嫌傷人拘捕。



▼疑兇施襲過程 ▼



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《香港01》取得多段閉路電視片段，重組整個事發經過。影片可見，事發約中午12時54分，當時街道熙來攘往，該名揹住藍色大環保袋的白衣男，走進通菜街97號一間泰式餐廳內。另一角度，餐廳內亦拍得白衣男進店後，用手中鐵夾戳一戳送貨員，向他兜搭問話，惟送貨員沒有理會他。

未幾，白衣男走出店外守候，將環保袋放在樓梯口，待送貨員一出門，便走近挑釁，作勢起左腳將身體挨近，攔截送貨員。送貨員疑被激怒，與對方起爭執，此時白衣男再出手叉頸，兩人繼而互相拉扯，送貨員的鴨舌帽亦打至飛脫。

其間，送貨員曾出拳揮中白衣男，白衣男再舉起手持鐵夾的右手，「兜槌窩面」一拳毆向對方面部，送貨員當場流血掩面，此時餐廳負責人出面了解事情，拿出手機報警，白衣男見狀突然轉身拔足，往亞皆老街逃跑。負責人亦隨即追逐。有餐廳職員向傷者遞向紙巾止血。

▼疑兇犯案後折返向警員揮手 被捕一刻▼



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沒過多久，警員到達現場，在場翻查疑兇遺漏在現場的環保袋，發現內有兩張法庭傳票。至下午1時47分，白衣男竟再度折返現場，欲取回環保袋，直行直走從容不迫地，向在場警員揮手點頭。軍裝警員一度未能反應，直至傷者認出疑兇，警察遂上前包圍，將他雙手鎖上手銬拘捕，並押上警車帶走。

警方表示，今日下午接獲一名32歲男子報案，指他在旺角通菜街97號懷疑被一男以手襲擊，施襲者其後逃去。警員接報到場，疑兇其後折返上址，警員以涉嫌傷人，拘捕一名姓張30歲男子，案件交由旺角警區刑事調查隊第8隊跟進調查。傷者左邊面及鼻流血受傷，清醒被送往廣華醫院治理。據了解，被捕男子報稱任職設計師，與事主互不認識。

旺角通菜街97號今日（16日）發生傷人案。（梁偉權攝）

據目擊事發經過的餐廳負責人李先生指，男送遞員前往送貨，在收銀機旁等候交收時，一名陌生白衣男手持鐵夾闖進店內，並詢問男送遞員的名字。男送遞員沒有理會他，白衣男亦步出餐廳，在門口流連。隨後男送遞員送貨後離開餐廳，在路邊等待上車時，白衣男再次纏上送遞員，兩人在舖外發生爭執，其間有人提及「我唔識你！」，其後白衣男發狂施襲，送遞員面部頓時流血，「面、鼻流好血」，白衣男隨後往亞皆老街逃跑，餐廳負責人見狀曾一度追逐，嘗試截停白衣男，可惜不果。職員為傷者止血，報警求助。