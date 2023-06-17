紅雨下多區水浸　元朗馬路成澤國車輛死火　毛孩收容所泥水倒灌

受大雨影響，本港多區今午（17日）錄得超過50毫米雨量，天文台在下午2時05分出發紅色暴雨警告信號，至下午4時15分改發黃雨警告信號。其間天文台發出局部地區大雨提示，指大埔區的塔門及屯門區的雨勢特別大，並已錄得每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

本港自中午12時至下午3時半，消防處接獲最少14宗水浸報告，元朗及天水圍共佔10宗，網上片段拍得多條馬路儼如澤國，有私家車不敵水浸死火，消防員協助推走車輛；另外動物救援中心「阿棍屋」亦被泥水倒灌殃及。



有私家車不敵水浸死火，由消防員協助推車以免阻塞道路。（網上圖片）

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網上流傳多條片段，顯示元朗有多條馬路被黃泥水淹沒，部份位置水位蓋過私家車車胎，有私家車不敵水浸死火，司機需棄車涉水而行；有消防員協助推走死火車輛以免阻塞道路；有車身較高的車輛，冒險駛過水氹儼如「揸船」；亦有司機需要消防員協助離開車廂。

另外有村屋居民報稱被洪水圍困，下午1時16分，元朗公園南路23號近柏麗豪園後的木屋區欖口園，因水浸導致水深約3呎，5名村民被圍困，消防員到場協助5人離開，事件中無人受傷。

另外，位於元朗八鄉馬鞍崗的動物救援中心「阿棍屋」Facebook貼文指，有大量黃泥水倒灌入中心，目前已有義工協助，保護中心內一眾大小毛孩，又指現時人手充足，暫不需要外援，為安全起見，呼籲有心人無需前往。