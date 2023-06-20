有片｜紅衫賊銅鑼灣店舖盜竊後逃走　婦大叫「偷嘢呀」與職員窮追

銅鑼灣今午（20日）發生竊案。網上流傳兩段車cam片段，可見一名身穿紅衫的男賊在利園山道逃走，尾隨有一名婦人窮追大叫「偷嘢呀！偷嘢呀！」同時與一名懷疑是店舖男職員從後追截，惜最終無功而還。警方表示，利園山道一店舖今年發生盜竊案，3支共值200多元的煮食油被盜去後逃去，現正追緝兩名男女疑犯，其中男疑犯身穿紅色衫。



一名身穿身穿紅色T恤、黑色長褲的男子，手持一個類似銀包的物件，從利園山道沿白沙道向恩平道方向逃跑。（車cam L（香港群組）facebook/網民Yee Yee Lam片段截圖）

從車cam片段見到，當時一名身穿紅色T恤、黑色長褲的男子，手持一件物件，從利園山道沿白沙道向恩平道方向逃跑，一名戴眼鏡及手套、穿圍裙的店舖男職員從後追趕，跑至氣來氣喘。兩人後方傳來「偷嘢呀！偷嘢呀！」的尖叫聲，原來是一名束及肩長髮、揹着斜揹袋、手持另一個環保袋的婦人邊追邊叫。當時白沙道兩邊行人路有不少途人，多人聞聲探頭張望，亦有人從不同店舖步出觀察。

當時男賊與追捕者前方有一對男女途人，兩人發現後方有異樣便回頭張望，其中女途人疑為避開跑至的男賊而步出馬路，孭背囊的男途人則曾試圖協助追截及捉住男賊，惟跑了幾步後疑自覺力有不逮而放棄，店舖男職員與大叫「偷嘢呀」的婦人則繼續追截。

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警方表示，今午3時58分接獲報案，指一男一女在銅鑼灣利園山道39號一間店舖內，盜去3支共值200多元的煮食油後逃去，警方正追緝疑犯，其中男疑犯身穿紅色衫。