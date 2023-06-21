雷霆2023｜警打擊販毒和非法收債　共拘6人　檢逾$13萬毒品

警方表示，為了響應粵港澳三地聯合行動「雷霆2023」打擊有組織犯罪活動及其收入來源，警方先後展開兩個行動，總共拘捕6人，涉嫌洗黑錢、無牌放債、淋油和販毒，檢獲毒品市值共約13.5萬元。



新界南總區刑事部根據線報及經深入調查後，昨日（20日）晚上約7時進行一個反毒品行動，警員在青衣區一間酒店房間外發現一名男子形迹可疑，於是上前截查，同時突擊搜查該男子租住的房間，在房內發現另一名女子，檢獲約195克懷疑氯胺酮、27克懷疑可卡因及一批毒品包裝工具，包括電子磅及數百個膠袋，該名28歲姓湯本地男子及19歲姓蔡女子涉嫌「販毒」罪名被捕，現正被扣留調查，行動中檢獲的毒品市值共約13.5萬元。

黃大仙警區反三合會行動組同日展開代號「破敵」打擊非法收債行動，包括針對收債案件進行緊密監察、數據分析及情報搜集及在相關較高風險目標單位附近進行部署，預防罪案發生等，在全港多區拘捕3男1女，年齡介乎16至30歲，涉嫌「以過高利率貸出款項」、「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」、「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」，以及「無牌放債」，他們懷疑與全港14宗非法收債案件有關，案中涉款金額共約40萬元。

警方在打擊非法收債行動中拘捕多人。（警方提供）

調查顯示，被捕人去年7月至今年4月期間，到借貸人的住所淋潑油漆及張貼收債字條等，並以言語恐嚇借貸人盡快償還款項，所有被捕人現獲准保釋侯查，下月中旬向警方報到。

警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，販毒最高可判處罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法，警方亦會繼續採取積極措施打擊非法收債活動，並呼籲市民於借貸時必須提高警覺。