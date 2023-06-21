海關長沙灣拘63歲無業漢　公屋單位變私煙倉　罪成或扣分無屋住

今日（21日）香港海關在長沙灣進行反私煙行動，並於上午約7時截查一名可疑男子，在他身上發現少量私煙，隨即帶同該名63歲無業男子返回幸福邨的住所調查。人員再於屋內檢獲多約13000支私煙，海關在案件中總共檢獲總值約5萬元的私煙，應課稅值約33000元。

海關懷疑被捕男子利用公屋單位作為私煙儲存倉庫，並於早上將私煙售賣予區內用家。海關會調查私煙來源，不排除有更多人被捕。另外，如經調查後，證實公屋單位涉及有關罪行，海關會在法庭審結案件後通知房署跟進調查。



海關總共檢獲約5萬元私煙。（黃偉民攝）

海關強調買賣私煙同屬違法，而根據應課稅品條例，任何人若處理、管有、售賣或購買試煙，即屬違法，一經定罪，最高可被罰款100萬元及監禁兩年，市民可致電海關24小時熱線25456182，或透過舉報罪案專用電郵賬戶crimereport＠customs.gov.hk，舉報懷疑私煙活動。

曾有住戶因藏私煙被被收公屋

房屋署列明濫用公屋行為為丟空單位、分租或轉租單位、在單位內進行不法活動、將單位用作非住宅用途等，當中不法活動包括聚賭、藏毒或藏有私煙等。而在公屋單位內進行不法活動屬於嚴重違反租約的行為，房屋署有權不予警告，終止其租約。房屋署於2021年區議會回覆提問時指，房屋署在收到海關通知，成功檢控涉及以公屋單位存放私煙的個案後，房委會會因應不同的情況，根據租約條款或屋邨管理扣分制，執行租管行動，以收阻嚇之用。以往傳媒亦有報道過租戶因藏私煙被收公屋。