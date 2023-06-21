跨部門一連兩日搗破5個非法加油站　檢$150萬柴油及8油缸車

消防處聯同警務處、海關及食環署，舉行一連兩日（20日至21日）打擊非法加油活動的跨部門執法行動，成功搗破5個非法加油站，分別位於天水圍、長沙灣及青衣，其中一個更為柴油分銷中心。消防檢獲歷來單次行動最多的柴油，達7.5萬公升，另檢獲8部油缸車及大量入油工具，市值超過150萬元。消防截獲11名涉案人士，分別9男2女，涉嫌違犯《危險品（管制）規例》及《消防（消除火警危險）規例》。



消防處即場檢驗涉事危險品車輛，當中有3輛違反消防相關規安全規例，包括未有在入油箱蓋上鎖，使用不合規格的輸油喉。（朱永倫攝）

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高級消防隊長（特遣隊反非法加油活動）彭偉信指，部分非法加油站改變經營模式，除了向一般車輛提供非法燃油之外， 更向密斗車及油缸車上不合規格的油筒供油，作分銷之用。其中，人員昨日搗破的天水圍2個非法加油站，由同一個危險品車輛持有人所營運。不法分子圖以偏僻地點從事非法加油活動，逃避消防執法，又以低價招徠顧客，約每公升$5.5至$6元價錢。

消防處即場檢驗涉事危險品車輛，當中有3輛違反消防相關安全規例，包括未有在入油箱蓋上鎖，使用不合規格的輸油喉等。為了保障社會安全，消防處已暫停相關危險品車輛的牌照，一經定罪，有關牌照將會被撒銷，以禁止相關車輛繼續運載危險品，消防處亦檢走涉案柴油，並會向法庭申請充公。

消防處呼籲，市民切勿光顧非法加油站，由於非法加油站並未提供任何消防安全設施，或裝設加油站專用的消防裝置及設備，一旦發生火警，後果嚴重，市民可致電消防處24小時熱線（2723 8787），舉報懷疑非法加油站。