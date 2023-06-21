上周六紅雨西貢西灣村冧山泥　消防員墮引水道受傷　一度不省人事

上周六（17日）本港受狂風暴雨吹襲，下午曾一度發出紅色暴雨警告信號。當日西貢西灣村發生山泥傾瀉，一名消防員到場增援期間失足跌落引水道受傷，一度不省人事。消防處表示，該名消防員經救治後回復清醒，現已出院。



西灣村冧山泥的部份路面目前仍然圍封，前村長黎先生憶述，當時一踩入泥漿陷至胸口深度，幸拉住路旁竹枝脫險。其後消防人員及警員到場，村民及遊客合力鏟路及搬石，最終成功約半條道路清空。



消防處表示，當日下午12時26分接獲一宗特別服務報告，指西貢西灣村附近山邊發生山泥傾瀉，並懷疑有人被困。消防人員帶同救援工具，徒步沿山徑前往肇事位置，行動期間正值紅色暴雨警告信號生效中，一名前往現場增援、隸屬西貢消防局的消防員，在途中失足跌落路旁引水道，同行人員隨即將該名消防員救返路面。

該名人員前額擦傷及曾經一度不省人事，經現場同袍救治後回復清醒，再由救護車送往將軍澳醫院治理，經治療後現已出院。發言人指受傷消防員於2019年入職，處方現正就意外個案展開調查。至於該宗山泥傾瀉事故，人員經搜索後，未有發現有人被困或受傷。

前村長黎先生憶述當日情況，指周六當日中午12時許有人通知他村口外冧山泥，「成幅泥冧咗，成條路滿晒泥漿」。（黃學潤攝）

前村長：一行沙泥已經去到心口

前村長黎先生憶述當日情況，指上周六當日早上10時開始已下起大雨，其家門外亦幾乎水浸，直至中午12時許，有人通知他村口外冧山泥，「成幅泥冧咗，成條路滿晒泥漿」。黎先生指，當時有一男一女外籍人士帶同狗隻經過路段，山泥已經到達大腿高度，黎先生步近打算一探沙泥深度，「點知一行已經去到心口」，黎先生指當時十分驚慌，不斷拉住路旁的竹，幸成功脫險。當時亦有4名遊人經過上址，其中3人被泥漿困住大腿，黎及街坊指示他們拉住竹枝，帶領他們離開，4人最後亦平安無事。

村民、渡假人士合力清路

由於路段為村民及遊客出入必經之路，黎於是召集村民、渡假人士等嘗試清理道路，起初曾以木板及鐵皮鋪路但不成功。其後消防及警員帶同鏟等工具到場，約10人一同鏟路及搬石，但半途因天氣惡劣需要一度停工，至天氣穩定再繼續，至下午約5時才將半條路清空，遊客可以返回市區。

黎先生無聽聞當日有消防員受傷，但指有消防員電話被沖走，需要借電話，又稱引水道當時水漲很厲害，差不多漲至路面，「人跌落去，一沖就沖咗去」，如果顧及個人安全，其實不應動手清路，但當時大家都很熱心，希望齊心合力開通道路，「個個都出晒力冒住生命危險」。

現時冧山泥的斜坡位置仍然圍封，餘半條路可供出入。黎先生指，雖然村民人數不多，但他們主要經營小店，平時都需要出入辦貨，而每逢周末亦有不少遊客前來，希望盡快清空道路，否則對村民生計及遊客都會有影響。黎先生就事件向政府部門求助，昨日及今日亦有政府部門人員前來了解，包括路政署人員表示會先清空道路，斜坡情況則需由另一部門處理。

黎先生指西灣村於2015年曾發生另一次嚴重山泥傾瀉，村內另一條橋亦斷裂，旅遊人士滯留村內，政府派出直升機載人返回市區。黎又直言山泥傾瀉問題無法預料及防備，「村民做唔到咩嘢」，希望政府部門能協助解決。