今日(22日)早上9時46分,警方接獲一名女子報案指,與其丈夫在坪洲遇溺失蹤。救援人員接報趕抵,消防出動滅火輪、消防船及消防蛙人搜救,政府飛行服務隊亦曾派出直升機搜索。有網民拍攝到消防及水警輪在坪洲及大白灣一帶搜索,惟至今仍未尋回。消息稱,失蹤男子姓姚(67歲),事發時正在游水;其姓吳(64歲)妻子則在玩直立板,期間姚男疑遇溺大叫救命,吳婦一度拋浮板落海施救無果,未幾姚男便失去蹤影。



消防出動滅火輪、消防船及消防蛙人搜救。(Facebook群組:DB Matters (and so do your opinions)/Col Sim Photography攝)