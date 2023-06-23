30歲女網店主直播賣冒牌LV、Chanel手袋　海關放蛇拘人檢$100萬貨

海關早前接獲舉報， 指有人利用網上社交平台開設專頁，再以直播形式，售賣懷疑冒牌物品。經調查後，海關人員喬裝成為顧客，進行網上試買行動。經商標持有人協助下，海關人員今日（23日）突擊搜查一個位於上水的住宅單位，檢獲約1,000件冒牌物品，包括皮具手袋、衣服及飾物，估計市值達100萬元。海關拘捕一名30歲涉案女子，案件仍在調查中，不排除拘捕更多人。



海關檢獲約1,000件冒牌物品，包括皮具手袋、衣服及飾物。（陳浩然攝 ）

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海關版權及商標調查科高級調查主任周麗雯指，賣家透過開設專頁，適時發放直播日期時間，更會選擇夜晚或深宵時段直播促銷，以逃避海關人員追查，每次直播時間長約4至6小時。直播期間，當顧客看中心儀的物品，會即時留言認購下單，賣家則以私訊形式與顧客聯絡，跟進付款方法以及寄貨安排。當賣家確定收款成功，便以速遞形式寄出冒牌貨品。

涉案貨品包括冒牌LV、Chanel手袋、銀包、衣物及勞力士手錶等。據悉，冒牌貨品售賣價格由100元至5,000元不等，價錢為正貨的1至5% 。被捕女子提供一條龍服務，由經營頻道至收款、出貨，均由一人主理。相關平台已運作一至兩個月。

海關提醒消費者應光顧信譽良好的店鋪，如對產品真偽有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。海關亦提醒切勿商戶，切勿售賣冒牌物品。根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑侵權活動。