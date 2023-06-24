警反罪惡行動拘65人　最細14歲　搗黑幫武器庫檢電槍、長劍

警方於全港展開反罪惡及反三合會行動，搗破3個非法賭場以及一個武器庫，成功拘捕63名男女，涉案30多宗案件，被捕人年紀最年輕僅14歲。當中，警員破獲一個以住宅單位掩飾，由黑幫操控的武器庫，檢獲電槍、長劍、胡椒噴劑等武器。



警方有組織罪案及三合會調查科總督察胡瀟瀟交代案件。（陳浩然攝）

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警方有組織罪案及三合會調查科總督察胡瀟瀟表示，警方昨日（23 日）於全港各區展開行動代號為「逸影」反罪惡及反三合會行動，突擊搜查全港多個非法場所及罪惡黑點。行動中，警方拘捕48男17女，年齡介乎14至65歲，當中包括7名非華裔男子、8名外籍男女及6名內地男女，他們分別涉嫌「經營非法賭場」、「販運危險藥物」、「欺詐」、「違反逗留條件」及「刑事毀壞」等。當中，被捕人年齡最小為一名14歲男童，在尖沙咀區涉嫌「管有任何物品意圖摧毀或損壞財產」被捕。

當中一個突擊搜查行動中，警員搜查一個相信由黑幫操控、以住宅單位掩飾的武器庫，探員拘捕了單位内一名44歲印度裔男子，涉嫌「藏有攻擊性武器」「非法管有槍械或彈藥」。行動至今人員共檢獲約2萬元現金、一批約值20萬元的金器及一批約值18萬元的懷疑霹靂可卡因及「冰」毒等。人員亦檢獲大量懷疑賭博工具以及大批武器，包括5把開山刀、3把長劍、3支電槍、一把斧頭、一把鐵筆、一支胡椒噴劑及一支伸縮棍等。

有組織罪案及三合會調查科亦於昨晚聯同西九龍總區及機動部隊人員，在尖沙咀展開行動代號為「撒哈拉」執法行動，重點巡查區內不同罪案黑點，以打擊區内罪案活動。